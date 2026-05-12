Население Кыргызстана достигло 7,4 млн человек

В Кыргызстане продолжается демографический рост: численность населения страны достигла 7,4 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Нацстаткома.

Согласно статистике, основную часть населения составляют кыргызы - их доля составляет 77,8%.

Узбекская община насчитывает более 1 млн человек, или 14,3% населения страны.

Русские составляют около 270 тыс. человек (3,7%).

Оставшуюся часть населения формируют дунгане, таджики, уйгуры, казахи и представители других этнических групп, проживающих в Кыргызстане.


