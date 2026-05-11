Сборная Кыргызстана U-20 стартует на чемпионате CAFA

- Самуэль Деди Ирие
Стало известно расписание матчей молодежной сборной Кыргызстана на чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA U-20), который проходит в Таджикистане с 10 по 20 мая. В турнире принимают участие пять сборных - Кыргызстан, Афганистан, Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан.

Команды сыграют по круговой системе, а победитель определится по количеству набранных очков. Сборная Кыргызстана U-20 начнет выступление 12 мая матчем против сверстников из Узбекистана. В последующие дни кыргызстанцы встретятся с Туркменистаном, Афганистаном и хозяевами турнира - Таджикистаном.

Расписание матчей сборной Кыргызстана U-20

12 мая

Узбекистан - Кыргызстан - 17.00

15 мая

Кыргызстан - Туркменистан - 12.30

17 мая

Кыргызстан - Афганистан - 12.30

19 мая

Таджикистан - Кыргызстан - 17.00

Все матчи турнира будут транслироваться в прямом эфире на официальном YouTube-канале CAFA. Победитель чемпионата станет известен по итогам финального тура кругового этапа.


