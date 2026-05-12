По поручению спикера БГК жителю "Пишпека" восстановили воду

- Карыпбай кызы Толгонай
Жителю столичного района "Пишпек" оперативно восстановили доступ к питьевой воде после вмешательства председателя Бишкекского городского кенеша Бекжана Усеналиева. Проблема была решена силами ПЭУ "Бишкекводоканал" сразу после выездной встречи спикера с горожанами.

Ранее в ходе дорожных работ в районе специалисты случайно перерезали водопроводную трубу, ведущую к частному дому. Пострадавшему жителю в ведомстве изначально предложили оплатить повторное подключение за свой счет. Горожанин обратился с жалобой к главе горкенеша, указав на отсутствие координации муниципальных служб и нанесенный материальный ущерб.

Бекжан Усеналиев признал требования о платной установке необоснованными, так как повреждение произошло по вине рабочих. По прямому поручению спикера БГК сотрудники "Бишкекводоканала" незамедлительно провели воду к дому жителя. В ходе встречи председатель кенеша подчеркнул, что инфраструктурные проекты не должны создавать дополнительные финансовые трудности для населения, и призвал ответственные службы к более ответственному подходу при проведении реконструкции.


