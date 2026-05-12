Трамп анонсировал грандиозное шоу UFC прямо на лужайке Белого дома

Организация UFC представила эксклюзивные чемпионские пояса для победителей главных боёв турнира UFC Freedom 250, приуроченного к 250-летию независимости США.

Президент США Дональд Трамп презентовал новые пояса в Овальном кабинете во время встречи с участниками центральных поединков. В дизайне использована символика годовщины независимости: американский флаг в центре и дата основания государства - 1776 год, начертанная римскими цифрами.

"Я думаю, это будет крупнейшее событие, которое мы когда-либо проводили в Белом доме. Обычно здесь не проводят спортивные мероприятия. Это величайшие чемпионы, лучшие бойцы в мире. Весь народ приглашён на это шоу, вход будет бесплатным", - заявил Дональд Трамп.

На встрече присутствовали главные звёзды вечера: Илия Топурия, Джастин Гэтжи, Алекс Перейра и Сириль Ган. Топурия в шутку спросил президента: "Почему ты даёшь сложнейшее испытание своему другу?", намекая на то, что Гэтжи - единственный американец среди участников главных боёв.

Программа турнира 14 июня:

Главный бой: Чемпион полулёгкого веса Илия Топурия против Джастина Гэтжи за титул в лёгком весе. Со-главный бой: Чемпион полутяжёлого веса Алекс Перейра дебютирует в тяжёлой категории в поединке против Сириля Гана за временный титул.

Турнир пройдёт на Южной лужайке Белого дома. Ожидается, что помимо временной арены на 5 000 мест, около 100 000 зрителей соберутся на прилегающей территории Эллипса для бесплатного просмотра трансляции.