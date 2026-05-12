Парадзюдоисты Кыргызстана выступят на международном Гран-при в Астане

Сборная Кыргызстана по парадзюдо примет участие в международном турнире серии Гран-при, который пройдет 12–13 мая в столице Казахстана - Астане. Кыргызские спортсмены выйдут на татами, чтобы побороться за медали и рейтинговые очки на одном из крупнейших стартов сезона.

В состав национальной команды Кыргызстана вошли четыре спортсмена, которые выступят в разных весовых категориях и спортивных классах.

В весовой категории до 52 килограммов Кыргызстан представят Айбийке Уланбек кызы (класс J2) и Фердауза Убарикова (класс J1). Также в соревнованиях примут участие Айтунук Кудайбердиева (до 70 кг, класс J2) и Байгазы Султангазиев (класс J1).

Классы J1 и J2 используются в парадзюдо для классификации спортсменов с нарушением зрения. Турнир в Астане соберет участников из разных стран и станет важной проверкой сил перед будущими международными стартами.

Для кыргызстанской команды участие в Гран-при - это возможность получить международный опыт, улучшить позиции в мировом рейтинге и побороться за призовые места на престижном турнире.