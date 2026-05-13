Жители Достука пришли к мэру за ответом по земельному вопросу

- Светлана Лаптева
На встречу с мэром Бишкека Айбеком Джунушалиевым, которая проводилась во исполнение поручения президента страны, пришла целая делегация жителей села Достук. Ранее населенный пункт относился к МТУ "Аламедин", но недавно вошел в состав городской территории.

Еще до начала обсуждения корреспонденту VB.KG удалось пообщаться с сельчанами и выяснить, почему земельный вопрос стал для них настолько болезненным.

По словам жителей, несколько лет назад, когда село еще не было частью столицы, глава айыл окмоту гарантировал выделение участков примерно двум тысячам человек. Многие годами стояли в очередях, рассчитывая получить землю и наконец решить жилищный вопрос. Однако после изменения статуса территории ситуация фактически "зависла".

"Люди остались без земли, упустили другие возможности приобрести жилье и теперь просто не знают, что делать дальше. Поэтому мы и пришли сюда в поисках выхода", - поделились участники делегации.

Во время личного приема одна из жительниц сообщила мэру, что многие семьи сейчас находятся в крайне тяжелом положении. Она подчеркнула несправедливость ситуации:

"Есть те, кто до сих пор живет в вагонах. Люди, честно ждавшие своей очереди, остались ни с чем, в то время как самозахватчики уже успели легализовать участки".

Вице-мэр Азамат Кадыров пояснил, что спорные наделы относятся к землям сельскохозяйственного назначения, что ограничивает возможности их передачи под строительство. Тем не менее он отметил: "Мы проводим адресную работу с нуждающимися через Государственную ипотечную компанию (ГИК)".

Мэр Айбек Джунушалиев подтвердил, что юридически эти территории остаются сельхозугодьями.

"Это земли не Бишкека, а Чуйской области. Если есть конкретные спорные моменты - вносите предложения. Мы стараемся помогать по линии ГИК, рассматривая каждый случай индивидуально", - подчеркнул градоначальник.

Также мэр напомнил, что действующая земельная амнистия распространяется только на те дома, которые были возведены до 2021 года. Он добавил, что некоторые граждане пытаются обойти закон и узаконить постройки, появившиеся уже после установленного срока.

В завершение встречи все желающие получили возможность напрямую обратиться к представителям прокуратуры и МВД для подачи заявлений по спорным вопросам.


Бишкек, мэр, Айбек Джунушалиев
