Страны Центральной Азии и Китай – партнеры по праву

- Нина Ничипорова
В Бишкеке прошел Центральноазиатско-Китайский юридический форум по правовым основам сотрудничества Центральной Азии и Китая, включая международные, экономические и гуманитарные аспекты. Форум состоялся накануне предстоящего саммита глав государств стран-членов ШОС, который состоится в Бишкеке. И встреча известных ученых, экспертов в области права, юристов-практиков стран Центральной Азии и Китая в преддверии этого большого мирового события приобретает еще большее значение. Главным организатором форума выступил Кыргызский национальный университет имени Ж.Баласагына.

Кыргызстан, Китай и страны Центральной Азии становятся все ближе друг другу как в политической, так и в экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. И эффективное взаимодействие и сотрудничество между партнерами, конечно же, невозможно без юридической составляющей. И впечатляющий список гостей форума говорит о стремительно растущей актуальности этой темы.

Собравшиеся говорили о законодательных тонкостях в построении китайско-центральноазиатского сообщества с общим будущим, об экономическом взаимодействии, продвижении китайско-центральноазиатского духа и об изучении законодательства отдельных стран ЦА. А также о правовых проблемах признания и исполнения иностранных судебных и арбитражных решений между Китаем и государствами Центральной Азии, о правовом сопровождении китайских инвестиций в Центральной Азии и о других правовых аспектах. То есть был очерчен круг моментов, на которые необходимо обратить внимание для успешного взаимодействия по приоритетным направлениям.

Как подчеркнул Абдиш Коомбаев, главный эксперт управления правового обеспечения Президента и кабинета министров Администрации Президента Кыргызстана, доктор юридических наук, сотрудничество Китая и стран Центральной Азии выходит далеко за рамки торговли. Речь идет уже о формировании нового экономического, гуманитарного и, соответственно, правового взаимодействия и сотрудничества. "Но как показывает жизнь, экономическая интеграция развивается быстрее, чем его правовое сопровождение. Поэтому возникают ключевые вызовы и проблемы. Крупные инфраструктурные инвестиционные проекты чаще всего сталкиваются с несовершенством правовых механизмов для урегулирования спорных вопросов. Поэтому сегодня особенно востребован профессиональный правовой диалог между юристами, экспертным сообществом наших стран", - считает главный эксперт управления правового обеспечения Президента и кабинета министров Кыргызстана.

По его словам, актуальность сегодня приобретают основы современных технологий – цифровая экономика, электронная коммерция, искусственный интеллект и так далее. И, соответственно, юридическая наука и практика должны идти в ногу со временем, вырабатывать правовые основы в урегулировании взаимодействия и сотрудничества.

"Поэтому нам надо обмениваться правовой практикой, обсуждать возникающие проблемные риски, совместно вырабатывать предложения по совершенствованию как национального законодательства, так и механизмов правового урегулирования в региональном масштабе. Правовые системы должны вызывать доверие не только в своих странах, но и за рубежом. Всех инвесторов в первую очередь интересуют три момента – политическая стабильность в стране, предсказуемость и верховенство права", - отметил Абдиш Коомбаев.

По мнению заведующего кафедрой теории государства и права и международного права Юридического института КНУ им.Ж.Баласагына, доктора юридических наук, заслуженного юриста Кыргызстана Болота Токтобаева, сегодня международное право переживает кризис. На фоне напряженной, нестабильной обстановки в мире по-разному начинают трактовать основные институты международного права. "Поэтому так важно проводить такие форумы, когда мы совместно можем выработать единые подходы, чтобы сосуществовать в мире с соседями на принципах, провозглашенных в международном праве. В данном контексте сотрудничество между Кыргызстаном и Китаем представляет научно-практический интерес", - считает Болот Токтобаев.

Как он отметил, динамика отношений между нашими странами очень большая. Это - строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, автодорог, ГЭС и реализация других масштабных проектов в рамках "Пояса и Пути". Китай является одним из ключевых наших партнеров. И в этом плане расширение экономических связей и инвестиционных проектов для Кыргызстана очень важно. Все это сопровождается массой нормативных актов. В результате происходит расширение законодательной базы.

Доктор юридических наук Болот Токтобаев напомнил о нескольких принципах великого мыслителя Китая Конфуция в построении идеального государства как для самих его жителей, так и для отношений с соседними.

"По мнению Конфуция, жившего в 552-479 годах до нашей эры, идеальное государство должно строиться на таких основных принципах, как сила добродетели и привлекать соседей культурой и добродетельностью. Он считал, что высокий уровень нравственности гарантирует процветание государства, а строгие законы без добродетели не приведут к гармонии. Государство, по Конфуцию, должно напоминать большую и дружную семью. А выбирать правителя надо на основе его добродетели и заслуг, он должен быть осведомлён о жизни граждан, действовать в их интересах, стремиться к созданию гармоничных отношений в государстве-семье. И трудно не согласиться с этими принципами, которыми нужно руководствоваться и сегодня. Конфуцианство подчёркивает важность солидарности и взаимопомощи в обществе. Но спустя тысячелетия эти понятия актуальны для успешных отношений и между странами", - отметил доктор юридических наук Болот Токтобаев.

Известные юристы из Китая рассказали о правовых аспектах делового взаимодействия между Китаем и странами Центральной Азии. В частности, декан юридического факультета Ланьчжоуского университета Чи Фансю подчеркнул, что развитие правовой системы Китая в сфере внешних отношений демонстрирует ответственность страны как крупной мировой державы. По мере углубления интеграции Китая в мировую экономику возрастает необходимость совершенствования законодательства, регулирующего международное сотрудничество и внешнеэкономические связи, в том числе со странами Центральной Азии.

"Китай последовательно совершенствует как внутреннее законодательство, так и правовую базу, регулирующую внешние связи, постоянно развивает систему законов и нормативных актов, связанных с иностранными делами. Эти меры повышают открытость страны внешнему миру и получили широкое признание международного сообщества", - заявил он.

Как отмечалось на форуме, Китай всегда последовательно выступает за защиту международного порядка, основанного на международном праве, и неизменно выступает за справедливость в решении важных международных и региональных вопросов, против гегемонизма и политики силы, а также против двойных стандартов и избирательного применения международного права. Эта политика в области права способствует демократизации международных отношений.

Подводя итоги форума, его участники отметили прогресс в отношениях стран Центральной Азии и Китая, а также выразили надежду на дальнейшее углубление сотрудничества в различных правовых вопросах для укрепления доверия между бизнесом, взаимопонимания между народами и построения сообщества единой судьбы Китая и Центральной Азии и, в частности, Кыргызстана и Китая.


