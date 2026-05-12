"Токтогул" обыграл "Мурас Юнайтед" в перенесённом матче Кубка Кыргызстана

В перенесённом матче 1/8 финала Кубка Кыргызстана по футболу - 2026 клуб "Токтогул" добился важной победы над "Мурас Юнайтед", сделав серьёзную заявку на выход в следующий раунд турнира.

Поединок состоялся 11 мая в городе Кант на стадионе "Нитро Арена". Судьба встречи решилась уже в самом начале матча - на 2-й минуте нападающий Мирбек Ахматалиев отправил мяч в ворота соперника и принёс своей команде минимальную победу - 1:0. За результативную игру он был признан лучшим футболистом матча.

Для "Мурас Юнайтед" это поражение стало болезненным, учитывая, что команда являлась финалистом прошлого розыгрыша Кубка Кыргызстана. В 2025 году клуб дошёл до решающего матча, где в дополнительное время уступил столичному "Дордою".

Тем временем большинство встреч стадии 1/8 финала были сыграны ещё в апреле. Победы в своих матчах одержали "Алга", "Абдыш-Ата", "Талант", "Барс" и "Нефтчи", а противостояние "Озгона" и "Алая" завершилось боевой ничьей - 1:1.

Согласно формату турнира, команды на стадии 1/8 финала проводят по два матча - дома и на выезде, а действующий обладатель трофея "Дордой" вступит в борьбу только с четвертьфинальной стадии.