Погода
$ 87.41 - 87.76
€ 102.25 - 103.10

В Москве открылось представительство СЭЗ "Нарын"

213  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Москве состоялось официальное открытие представительства Генеральной дирекции свободной экономической зоны "Нарын". Этот шаг направлен на укрепление торгово-экономических связей между Кыргызстаном и Россией, а также на привлечение новых инвестиций в регион.

В торжественной церемонии приняли участие представители Посольства КР в РФ, включая первого секретаря Назиру Маматканову. В ходе мероприятия за активную поддержку проекта благодарственным письмом был отмечен международный автомобильный центр "Москва-Тяньцзинь". Новое представительство, расположенное по адресу: Каширское шоссе, 61, корп. 3А, сосредоточится на консультировании бизнеса по вопросам налоговых преференций, поддержке экспорта и создании условий для партнеров.

Параллельно с расширением международных деловых связей правительство продолжает реализацию масштабных внутренних проектов. Одной из ключевых тем остается строительство современной системы очистных сооружений на побережье озера Иссык-Куль. Проект, стартовавший в 2022 году, охватывает территорию от поселка Бостери до села Сары-Ой.

На текущий момент готовность локальных сооружений и насосных станций оценивается в 70–75%. Строительство единой магистрали является стратегической задачей для сохранения экологии региона. Ожидается, что основные туристические и инфраструктурные объекты смогут подключиться к централизованной системе канализации к концу 2027-го или началу 2028 года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458490
Теги:
СЭЗ, Москва, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  