В Москве открылось представительство СЭЗ "Нарын"

В Москве состоялось официальное открытие представительства Генеральной дирекции свободной экономической зоны "Нарын". Этот шаг направлен на укрепление торгово-экономических связей между Кыргызстаном и Россией, а также на привлечение новых инвестиций в регион.

В торжественной церемонии приняли участие представители Посольства КР в РФ, включая первого секретаря Назиру Маматканову. В ходе мероприятия за активную поддержку проекта благодарственным письмом был отмечен международный автомобильный центр "Москва-Тяньцзинь". Новое представительство, расположенное по адресу: Каширское шоссе, 61, корп. 3А, сосредоточится на консультировании бизнеса по вопросам налоговых преференций, поддержке экспорта и создании условий для партнеров.

Параллельно с расширением международных деловых связей правительство продолжает реализацию масштабных внутренних проектов. Одной из ключевых тем остается строительство современной системы очистных сооружений на побережье озера Иссык-Куль. Проект, стартовавший в 2022 году, охватывает территорию от поселка Бостери до села Сары-Ой.

На текущий момент готовность локальных сооружений и насосных станций оценивается в 70–75%. Строительство единой магистрали является стратегической задачей для сохранения экологии региона. Ожидается, что основные туристические и инфраструктурные объекты смогут подключиться к централизованной системе канализации к концу 2027-го или началу 2028 года.