Моуринью близок к возвращению в мадридский "Реал"

Мадридский "Реал" может вновь доверить руководство командой известному португальскому специалисту Жозе Моуринью. По информации испанских источников, руководство "королевского клуба" планирует назначить опытного тренера после завершения текущего сезона.

Сообщается, что официальное объявление может состояться сразу после последнего тура чемпионата Испании. В настоящее время 63-летний наставник работает в турецком "Фенербахче", однако клуб, как утверждают СМИ, готов отпустить тренера после завершения национального первенства.

По предварительным данным, мадридский клуб может выплатить около 6 миллионов евро в качестве компенсации за переход специалиста. Последний матч сезона под руководством Моуринью в Турции запланирован на 17 мая.

Для португальца возможное назначение станет возвращением в знакомую команду. Ранее он уже возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год, выиграв с клубом чемпионат Испании, Кубок страны и Суперкубок.

Жозе Моуринью считается одним из самых титулованных тренеров современности. За карьеру он дважды выигрывал Лигу чемпионов - с "Порту" и "Интером", а также стал первым наставником, сумевшим завоевать все три главных европейских клубных турнира.