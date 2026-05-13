Эксперт: США превращают Центральную Азию в площадку давления на Россию

- Светлана Лаптева
Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Запад пытается "переформатировать" Центральную Азию под свои интересы и использовать регион как инструмент давления на Москву. Политолог Станислав Притчин считает, что опасения российской стороны имеют под собой реальные основания.

Выступая на VI Центральноазиатской конференции клуба "Валдай" в Геленджике, Галузин отметил, что США и их союзники стремятся получить доступ к природным ресурсам региона, установить контроль над транспортными маршрутами между Востоком и Западом, а также усилить собственное влияние вблизи российских границ.

По словам дипломата, формирование многополярного мира уже стало "объективной реальностью", однако этот процесс сопровождается ростом конфликтности. В Москве уверены, что западные страны пытаются сохранить доминирующее положение, в том числе в Евразии.

Россия, как подчеркнул Галузин, предлагает странам региона альтернативную модель сотрудничества - через развитие общей архитектуры безопасности, экономические проекты и гуманитарные инициативы.

Отдельное внимание замглавы МИД уделил культурному взаимодействию. Он высоко оценил перспективы Международной организации по русскому языку (МОРЯ), созданной по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. По мнению Галузина, структура поможет укрепить позиции русского языка и поддержку образовательных программ в Центральной Азии.

"Жесткое продвижение интересов США"

Заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин в комментарии отметил, что активность Вашингтона в регионе носит прагматичный и агрессивный характер.

По его словам, американские компании активно продвигают свою продукцию через политическое лоббирование.

- Boeing продвигает поставки самолетов, американские производители - тракторы и тепловозы, хотя у России и Белоруссии есть собственные конкурентоспособные аналоги. Во многих случаях решения принимаются не из экономической выгоды, а под политическим давлением, - заявил эксперт.

Притчин считает, что такая политика наносит ущерб не только российским компаниям, но и местным производителям.

В качестве примера он привел сотрудничество российских машиностроительных компаний с Казахстаном. По словам политолога, часть контрактов может уходить американским поставщикам даже при более высокой стоимости техники.

"Интересы семьи Трампа"

Эксперт также обратил внимание на роль окружения президента США Дональда Трампа в продвижении американских интересов в регионе.

По мнению Притчина, речь идет не только о государственных интересах США, но и о бизнес-структурах, связанных с семьей американского лидера.

- Сыновья Трампа активно проявляют интерес к проектам, связанным с критическими минералами Центральной Азии. Речь идет о попытке закрепиться на стратегически важных рынках региона, - считает он.

Политолог уверен, что подобная стратегия напрямую затрагивает интересы России и усиливает конкуренцию за влияние в Центральной Азии.

Ставка на экономику и технологии

При этом, по мнению эксперта, Москва делает ставку не на силовое противостояние, а на долгосрочные экономические проекты.

Среди ключевых направлений он назвал строительство атомных электростанций с участием российских технологий, развитие транспортной инфраструктуры и логистических цепочек, связанных с параллельным импортом.

Кроме того, Россия продолжает использовать инструменты "мягкой силы" - поддержку русских школ, образовательных программ и гуманитарных проектов.

Притчин считает, что полностью вытеснить США из Центральной Азии уже невозможно, однако Москва способна существенно осложнить американское продвижение в регионе за счет экономической интеграции и исторически сложившихся связей со странами ЦА.

Источник: vfokuse.mail.ru


