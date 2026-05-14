Итоги второй встречи мэра Бишкека с жителями Свердловского района

Вчера прошел второй день встреч мэра Бишкека Айбека Джунушалиева с жителями Свердловского района. Мероприятие состоялось на базе Бишкекского лицея имени Чынгыза Айтматова и собрало более 200 горожан.

Жители поднимали вопросы, касающиеся земельных участков, ирригации, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, а также предоставления квот для детей с инвалидностью.

Кроме того, один из участников представил проект "Городские башни очистки воздуха с интегрированной LED-рекламой".

Все обращения фиксировались на месте. Для оперативного рассмотрения вопросов была организована специальная площадка, где специалисты профильных служб совместно с жителями обсуждали пути решения проблем.

По словам мэра, подобные встречи с населением проводились и ранее, однако впервые они проходят в открытом формате с участием средств массовой информации.

Айбек Джунушалиев также прокомментировал темы, поднятые 12 мая во время первой встречи с жителями района. В частности, он отметил, что мнения горожан по вопросам благоустройства часто расходятся: в социальных сетях жители критикуют вырубку деревьев, тогда как на личных встречах некоторые, напротив, просят убрать сухостой.

Также прозвучало предложение при строительстве моста на пересечении улиц Чокана Валиханова и Шабдан Баатыра пересадить деревья из питомника вместе с корневой системой.

По итогам встречи мэр поручил профильным службам решить озвученные вопросы в конкретные сроки.

Напомним, 13 мая в 16:00 состоится встреча с жителями Первомайского района. Она пройдет в Кыргызском экономическом университете имени М. Рыскулбекова по адресу: улица Тоголок Молдо, 58.