Погода
$ 87.49 - 87.79
€ 102.25 - 103.10

Итоги второй встречи мэра Бишкека с жителями Свердловского района

268  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вчера прошел второй день встреч мэра Бишкека Айбека Джунушалиева с жителями Свердловского района. Мероприятие состоялось на базе Бишкекского лицея имени Чынгыза Айтматова и собрало более 200 горожан.

Жители поднимали вопросы, касающиеся земельных участков, ирригации, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, а также предоставления квот для детей с инвалидностью.

Кроме того, один из участников представил проект "Городские башни очистки воздуха с интегрированной LED-рекламой".

Все обращения фиксировались на месте. Для оперативного рассмотрения вопросов была организована специальная площадка, где специалисты профильных служб совместно с жителями обсуждали пути решения проблем.

По словам мэра, подобные встречи с населением проводились и ранее, однако впервые они проходят в открытом формате с участием средств массовой информации.

Айбек Джунушалиев также прокомментировал темы, поднятые 12 мая во время первой встречи с жителями района. В частности, он отметил, что мнения горожан по вопросам благоустройства часто расходятся: в социальных сетях жители критикуют вырубку деревьев, тогда как на личных встречах некоторые, напротив, просят убрать сухостой.

Также прозвучало предложение при строительстве моста на пересечении улиц Чокана Валиханова и Шабдан Баатыра пересадить деревья из питомника вместе с корневой системой.

По итогам встречи мэр поручил профильным службам решить озвученные вопросы в конкретные сроки.

Напомним, 13 мая в 16:00 состоится встреча с жителями Первомайского района. Она пройдет в Кыргызском экономическом университете имени М. Рыскулбекова по адресу: улица Тоголок Молдо, 58.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458502
Теги:
Бишкек, мэр
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  