Бишкекские дзюдоисты завоевали 13 медалей на Кубке Кыргызстана

- Самуэль Деди Ирие
Спортсмены из Бишкека успешно выступили на Кубке Кыргызстана по дзюдо, который прошел с 8 по 10 мая в Оше. В соревнованиях, собравших сильнейших дзюдоистов страны, представители столицы завоевали 13 медалей различного достоинства.

На высшую ступень пьедестала поднялись Кубанычбек Нургазы (до 60 кг), Каныбек Жапаров (до 66 кг), Никита Мазур (до 73 кг) и Кайрат Туратбеков (до 90 кг), принесшие Бишкеку четыре золотые награды.

Серебряными призерами турнира стали Шамиль Абдыразаков (до 90 кг) и Айдай Сайдакматова (до 70 кг). Еще семь спортсменов пополнили копилку команды бронзовыми медалями: Сейтек Калыбеков, Айгерим Адаминова, Умарбек Раимбек уулу, Айпери Алмазова, Аяна Адамбаева, Иса Гордаев и Мухаммедали Ырысдолотов.

Успешное выступление воспитанников столичной Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва (СДЮШОР) по единоборствам подтвердило высокий уровень подготовки бишкекских дзюдоистов, которые вновь вошли в число лучших на республиканском уровне.


Теги:
дзюдо, Бишкек, Кыргызстан
