Сборная Узбекистана U-20 обыграла Кыргызстан на старте чемпионата CAFA

В Таджикистане стартовал турнир CAFA U-20 Championship 2026 среди молодежных сборных Центральной Азии. В матче первого тура сборная Узбекистана U-20 уверенно обыграла сборную Кыргызстана U-20 со счетом 2:0.

Сборная Узбекистана с первых минут взяла инициативу под контроль и сумела реализовать свое преимущество, забив два мяча. Авторами голов стали Улугбек Маратов и Сайфиддин Содиков.

Благодаря этой победе команда Узбекистана U-20 удачно стартовала на турнире и набрала первые три очка в группе. В следующем туре узбекская молодежка сыграет против сборной Афганистана U-20.


