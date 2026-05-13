О! запускает DataCamp: оплачиваемая стажировка для будущих ИТ-лидеров

Цифровой гигант и настоящий драйвер ИТ-отрасли Кыргызстана – О! – объявляет запуск DataCamp. Это оплачиваемая программа для тех, кто готов выйти за рамки теории и начать работу с реальными Big Data проектами внутри технологического ядра страны. Стажировка проходит на базе крупнейшей экосистемы, объединяющей телеком-инфраструктуру, финтех-сервисы и масштабный ритейл.

Компания инвестирует в новое поколение профи, предлагая студентам и выпускникам не просто практику, а полноценный карьерный буст и доступ к технологиям будущего. Программа DataCamp открыта по двум топовым направлениям: Data Engineering и Data Science (AI и ML).

Работать в О! – значит быть в центре цифровых изменений. Тут предлагают стажировку, которую легко вписать в привычный ритм жизни:

Оплата – 15 000 сомов в месяц. Длительность – 2 месяца (начало 1 июня 2026 года). Гибкость – занятость 30 часов в неделю, чтобы оставалось время на учебу и личные дела. Профит – лучшие стажеры получат оффер и станут частью команды О!.

Кого ждут в DataCamp

Если ты учишься на последних курсах или недавно окончил вуз (STEM-направления), владеешь любым языком программирования и понимаешь английский на уровне B2 – это твой шанс.

Как попасть в проект

DataCamp – это тот самый случай, когда теорию можно быстро превратить в крутой кейс в резюме. Чтобы не упустить возможность:

Заходи в Telegram-канал и заполни анкету: t.me/nurtelecom_data. Отправь её на почту: tech_team@nurtelecom.kg.

Дедлайн – 20 мая 2026 года. После проверки заявок самых заряженных кандидатов пригласят на созвон или встречу.

Цифровой гигант О! создает среду, где молодым талантам не нужно выбирать между учебой и работой – здесь можно строить цифровое будущее Кыргызстана уже сейчас.

