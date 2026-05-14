Бизнес Кыргызстана получил доступ к лучшим мировым практикам

Растущий запрос бизнеса на практические инструменты внедрения ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление) и прикладные подходы к нефинансовой отчетности стал причиной проведения семинара "ESG и нефинансовая отчетность: от понимания к практическому внедрению в странах Центральной Азии". Его провел 13 мая Международный деловой совет совместно с компанией Ernst & Young (EY), специалисты которой оказывают весь комплекс услуг в области аудита, консалтинга, налогообложения, стратегии и сделок более чем в 150 странах мира.

Мероприятие прошло при поддержке Фонда PeaceNexus, в нем приняли участие более сорока представителей финансового сектора, аудиторских и консалтинговых компаний, а также предприятий производственного сектора-членов МДС. Эксперты обсудили практические подходы к внедрению ESG и нефинансовой отчетности в странах Центральной Азии.

Внедрение принципов ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление) в Центральной Азии постепенно переходит из категории добровольных инициатив в практическое требование со стороны инвесторов, банков и международных партнеров. Для бизнеса ESG становится не только вопросом репутации, но и частью системы управления рисками и долгосрочной устойчивости компании.

Актуальность темы подтверждают результаты исследования, проведенного Международным деловым советом среди компаний-членов ассоциации. В опросе приняли участие 40 компаний, представляющих ключевые сектора экономики Кыргызстана. Основными драйверами внедрения ESG компании называют вопросы репутации и имиджа, экологическую повестку, а также снижение рисков и затрат. При этом среди ключевых барьеров бизнес отмечает отсутствие национальных ESG-стандартов, нехватку практической экспертизы и ограниченное количество локальных кейсов внедрения ESG.

В ответ на данный запрос бизнеса МДС ведет работу по развитию практических инструментов внедрения ESG в Кыргызстане. В частности, по инициативе ассоциации в качестве национального стандарта Кыргызской Республики был принят международный стандарт ISO 14005:2019, предусматривающий поэтапный подход к внедрению систем экологического менеджмента. Также Министерство экономики и коммерции КР в рамках реализации Программы развития зеленой экономики до 2029 года ведет работу по формированию национальной системы внедрения принципов устойчивого развития (ESG).

Участники обсудили, как меняется логика представления финансовых результатов, что именно потребуется раскрывать по устойчивому развитию и климату и как компаниям подготовиться к внедрению международных стандартов без лишних рисков. Особое внимание было уделено тому, как ESG постепенно становится частью корпоративного управления и системы принятия управленческих решений.

Открывая встречу, исполнительный директор МДС Аскар Сыдыков подчеркнул: "Международный деловой совет постоянно старается привносить новые технологии и лучшие практики ведения бизнеса в предпринимательскую среду Кыргызстана. Поэтому в этот раз мы привлекли лучших экспертов в сфере ESG и организовали бесплатный семинар для членов ассоциации, который позволит улучшить доступ отечественного бизнеса к лучшим практикам и продолжит формирование устойчивого ESG-сообщества в стране. Кроме того, надеемся, что эти практики повысят устойчивость нашего бизнеса к внутренним и внешним рискам, а также улучшат доступ предпринимателей к финансированию".

С приветственным словом к участникам обратились Омурбек Кенжебаев, начальник управления международного финансирования, зеленой экономики и туризма Министерства экономики и коммерции КР, и Канатбек Абдиев, программный специалист Фонда PeaceNexus в Кыргызстане.

Роман Довольнов, старший менеджер Ernst & Young (Узбекистан), представил обзор ключевых драйверов развития ESG и нефинансовой отчетности, включая требования инвесторов и финансовых институтов, доступ к финансированию и влияние ESG на устойчивость бизнес-модели. Эксперт рассказал о роли ESG как инструмента управления рисками и повышения конкурентоспособности бизнеса.

Руслан Садгалин, старший менеджер Ernst & Young (Казахстан), рассказал о стандартах IFRS S1 и IFRS S2, их роли в международной системе раскрытия устойчивой информации и значении для выстраивания единого и понятного инвесторам языка ESG-отчетности.

Участники также обсудили влияние ESG-факторов на финансовую устойчивость компаний, инвестиционные решения и создание долгосрочной стоимости бизнеса.

В рамках практической части были представлены кейсы внедрения ESG и подготовки нефинансовой отчетности, а также анализ типичных ошибок и успешных подходов на начальном этапе. Эксперты подчеркнули, что для компаний Кыргызстана особенно важен поэтапный и прикладной подход к внедрению ESG.

Участники обсудили практические подходы к подготовке ESG-раскрытия, организацию системы сбора данных, интеграцию ESG в бизнес-процессы и формирование дорожной карты внедрения ESG внутри компаний.

Отдельно была отмечена растущая роль ESG в финансовом секторе Центральной Азии. Банки и финансовые институты региона уже интегрируют ESG-подходы в процессы кредитования и оценки рисков, а фондовые биржи постепенно внедряют рекомендации по раскрытию ESG-информации.

Алия Баймаганова, советник председателя правления Ассоциации экологических организаций Казахстана, представила кейсы оценки экологического и социального воздействия (Impact Assessment) и рассказала о рисках гринвошинга, подчеркнув важность перехода от формальных ESG-деклараций к измеримым и верифицируемым результатам.

Айдар Казыбаев, президент Международного института управления и аудита, основатель Global ESG Partnership (Казахстан), поделился опытом Казахстана в развитии зеленого финансирования и ESG-трансформации, отметив, что ESG сегодня становится фактором конкурентоспособности, доступа к капиталу и управления рисками бизнеса.

Подводя итоги встречи, участники подчеркнули, что ESG-прозрачность постепенно становится частью новой инфраструктуры доверия для бизнеса и уже влияет на доступ к финансированию, инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность компаний. После подведения итогов состоялось вручение сертификатов участникам.