Глава кабмина разрешил госслужащим КР работать без пиджаков и галстуков

В Кыргызстане государственные служащие меняют официальные костюмы на более легкую форму одежды. Глава Кабинета министров Адылбек Касымалиев подписал распоряжение, согласно которому сотрудники госорганов должны отказаться от ношения пиджаков и галстуков в рабочее время.

Главная цель нововведения - масштабная экономия электроэнергии. По мнению главы кабмина, работа в рубашках позволит существенно снизить нагрузку на энергосистему за счет отказа от интенсивного использования кондиционеров в административных зданиях.

"Сейчас мы работаем в костюмах и вынуждены включать кондиционеры. Если перейдем на рубашки, в охлаждении воздуха не будет острой необходимости. Мы должны экономить электроэнергию", - подчеркнул Адылбек Касымалиев.

В качестве примера он привел опыт Японии, где аналогичная практика помогла государству сэкономить миллиарды иен. Программа "Cool Biz", введенная в Японии еще в 2005 году, также призывала чиновников отказаться от строгого дресс-кода в летний период ради экологии и экономии ресурсов.

Новые правила вступают в силу незамедлительно. Глава кабмина отметил, что погода уже стабилизировалась, и распоряжение должно быть полностью внедрено в работу госаппарата с завтрашнего дня.