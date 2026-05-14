Бишкек показывает пример настоящей открытости в диалоге с горожанами

- Светлана Лаптева
В Бишкеке проходят встречи мэра с горожанами во исполнение распоряжения президента. Главная особенность этого диалога заключается в отсутствии заранее согласованных вопросов. Смысл встреч состоит прежде всего в том, чтобы дать людям возможность без фильтров и посредников рассказать о том, что действительно болит. Именно поэтому здесь нет предварительной записи, отбора тем и "удобных" выступлений. Любой житель может прийти и открыто заявить о проблеме, будь то ситуация во дворе, школе или работа ЖКХ, МТУ, поликлиники, милиции, транспорта и дорожных служб.

По сути, это прямой разговор власти с народом. Чиновников буквально выводят из кабинетов и ставят лицом к лицу с горожанами без лишних формальностей и возможности спрятаться за красивыми цифрами в отчетах. Происходящее можно назвать своего рода общественной "прожаркой" всей системы, охватывающей уровни от районных служб до городских структур.

Однако важна и ответственность самих бишкекчан. Такие встречи не должны превращаться в площадку для взаимных обвинений и эмоций ради эмоций. Главная задача видится в том, чтобы услышать друг друга и вместе искать выход, не переходя на личности и не пытаясь "заболтать" проблему.

Журналисты VB.KG, присутствовавшие в зале в первые дни встреч, отмечают, что у людей есть огромное желание изменить жизнь к лучшему, сделать город чище, безопаснее и комфортнее для всех - от детей до пожилых и людей с инвалидностью.

Особенно поразило другое, а именно тот факт, что масса обращений связана не с просьбами о новых мегапроектах, а с требованием просто доделать уже начатое. Жители массово жалуются на дороги, которые раскопали для ремонта канализации или прокладки водопровода, да так и бросили в полуразрушенном состоянии с рытвинами и грязью. В связи с этим невольно возникает вопрос о том, где же уважение к своему труду и элементарная культура работы.

Проблем накопилось много, поэтому сейчас важно не только выслушать людей, но и систематизировать их жалобы, не утопив дело в бесконечных обещаниях. В этом процессе неоценим общественный контроль, ведь озвучить беду - это лишь первый шаг, за которым должно следовать достижение результатов и соблюдение четких сроков.

Первые два дня диалог шел в Свердловском районе, после чего состоялась встреча с жителями Первомайского района, собравшая более 300 человек. Горожане поднимали вопросы дорожной инфраструктуры, транспорта, земельной амнистии, строительства переходов и острые социальные темы.

Мэр Айбек Джунушалиев отметил, что после административно-территориальной реформы площадь столицы выросла почти втрое. Вместе с территорией кратно увеличилось и количество проблем, касающихся прежде всего сферы водоснабжения, канализации и электросетей.

Отдельно градоначальник подчеркнул, что дефицит образовательных учреждений в Бишкеке является старой раной, но сейчас начата активная стройка. В текущем году за счет бюджета планируется возвести 20 школ, еще 12 - при поддержке Арабского фонда, так что в общей сложности в планах значится строительство 33 новых объектов.

По словам Айбека Джунушалиева, в жилмассивах приоритет отдадут воде и канализации, и только после их готовности начнут стелить асфальт. Кроме того, власти намерены привести в порядок инженерные объекты, построенные в свое время ашарным методом.

Прямо во время встречи в зале работали специалисты различных ведомств, которые принимали обращения граждан для оперативного решения.

Напомним, сегодня, 14 мая, встреча мэра с жителями Первомайского района продолжится в Национальном центре детей и подростков "Сейтек" по адресу ул. Т. Абдымомунова, 197.


