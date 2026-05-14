Минюст КР строит и модернизирует 14 "Домов юстиции" по всей стране

- Светлана Лаптева
Министерство юстиции КР ускоряет темпы строительства и модернизации региональных "Домов юстиции". Накануне в ведомстве прошло онлайн-совещание, где представители областей отчитались о ходе строительных работ, обсудили текущие сложности и графики сдачи объектов. В мероприятии принял участие корреспондент "Вечернего Бишкека".

Заместитель председателя Кабинета министров - министр юстиции Аяз Баетов рассказал о масштабной программе, направленной на повышение доступности правовой помощи для граждан по всей стране.

По его словам, министерство реализует комплексную инициативу по созданию современных центров, работающих по принципу "одного окна". В таких учреждениях граждане смогут получить широкий спектр услуг в одном месте: от нотариальных действий и бесплатной юридической помощи до услуг пробации и взаимодействия с региональными подразделениями юстиции.

Всего программа охватывает 14 объектов по всей республике. Общая площадь новых и модернизированных административных зданий превышает 11 тысяч квадратных метров. Финансирование осуществляется за счет капитальных вложений, внутренних фондов, спецсчета Минюста, а также механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП).

Ведомство подробно представило статус реализации проектов в регионах:

- В Баткенской области трехэтажный "Дом юстиции" уже работает с 31 августа 2025 года.

- В Джалал-Абадской области в городе Манас четырехэтажное здание введено в эксплуатацию 5 марта 2026 года. В Токтогульском районе строительство планируется завершить до конца текущего года.

- В Таласской области двухэтажный центр в городе Талас функционирует с 24 марта 2026 года. В селе Кызыл-Адыр ведется подготовка документов к началу строительства в 2026–2027 годах.

- В Иссык-Кульской области в Караколе завершается строительство четырехэтажного здания, открытие которого ожидается в этом году. В Чолпон-Ате продолжается проектирование с планом начала строительства в 2026–2027 годах.

- В Нарынской области реализуются три объекта: в городе Нарын и селе Кочкор центры планируется открыть в третьем квартале 2026 года, в Ак-Талинском районе продолжается проектирование с последующим строительством в 2026–2027 годах.

- В Чуйской области и Бишкеке в Кара-Балте объект планируется сдать до конца 2026 года. В жилмассиве "Ынтымак" ведется проектирование будущего центра, строительство которого начнется в 2026–2027 годах. Кроме того, в Бишкеке по улице Валиханова завершен капитальный ремонт здания площадью более 3,5 тысячи квадратных метров.

- В Ошской области совместно с частным инвестором в рамках государственно-частного партнерства строится крупный современный комплекс, запуск которого запланирован на 2026 год.

В Минюсте отмечают, что реализация программы "Домов юстиции" направлена на устранение разрыва между столицей и регионами в доступе к правовой помощи. Независимо от места проживания - в областном центре или отдаленном селе - граждане должны получать квалифицированные юридические услуги в современных и комфортных условиях по всей стране.


Министерство юстиции, Кыргызстан
