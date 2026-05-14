Погода
$ 87.49 - 87.79
€ 102.25 - 103.10

В Бишкеке обсудили итоги "регуляторной гильотины"

271  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке, в здании Международного университета Кыргызстана (МУК), прошло расширенное рабочее совещание, посвященное реформированию лицензионно-разрешительной системы и дебюрократизации государственного управления.

В обсуждении приняли участие представители государственных органов, бизнес-сообщества и международных организаций. Ключевыми спикерами выступили заместитель председателя Кабинета министров - министр юстиции КР Аяз Баетов, министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков, а также глава офиса Группы Всемирного банка в Кыргызстане Хью Ридделл.

Основной темой встречи стали первые результаты реализации указа президента КР № 144 "О регуляторной гильотине в области разрешительных документов" от 16 апреля 2026 года. Документ стал частью масштабной реформы, направленной на снижение административных барьеров и переход к сервисной модели государства.

По данным, озвученным на совещании, в рамках комплексной ревизии было проанализировано 905 разрешительных документов, действующих в стране. В результате их количество сокращено до 495 - это около 45%.

Из них по 199 документам уже запущены меры по упрощению и оптимизации процедур. Также введен запрет на требование со стороны госорганов любых документов и справок, которые не включены в утвержденный перечень, а также тех, которые уже имеются в государственных базах данных.

Особое внимание уделено внедрению принципов дебюрократизации и цифровизации. Теперь госорганы обязаны использовать механизмы межведомственного электронного взаимодействия и не могут перекладывать сбор информации на граждан и бизнес.

Существенные изменения затронули ключевые ведомства:

В Министерстве экономики и коммерции отменены избыточные требования антимонопольного согласования при реорганизации и сделках с долями компаний, которые ранее замедляли развитие бизнеса.

В Министерстве внутренних дел оптимизированы процедуры, связанные с перевозкой опасных грузов, а также лицензированием торговли гражданским оружием и пиротехникой.

В Министерстве транспорта и коммуникаций упрощены лицензии на международные перевозки, включая автомобильный и водный транспорт.

В Министерстве здравоохранения проведена оптимизация наиболее зарегулированных направлений: лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности, регистрации лекарственных средств и сертификации GMP/GDP.

В строительном секторе сокращены административные барьеры при выдаче лицензий, согласовании инженерных сетей и проведении госэкспертиз проектов.

Также оптимизация проведена в сфере природных ресурсов и сельского хозяйства - упрощены экологические процедуры, лицензирование недропользования, а также ветеринарные и фитосанитарные требования при экспорте и импорте.

По итогам совещания государственным органам поручено продолжить работу по дальнейшему сокращению бюрократических процедур, ускорению цифровизации и устранению межведомственных дублирований для обеспечения устойчивости реформ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458519
Теги:
Министерство юстиции, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  