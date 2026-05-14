В Бишкеке обсудили итоги "регуляторной гильотины"

В Бишкеке, в здании Международного университета Кыргызстана (МУК), прошло расширенное рабочее совещание, посвященное реформированию лицензионно-разрешительной системы и дебюрократизации государственного управления.

В обсуждении приняли участие представители государственных органов, бизнес-сообщества и международных организаций. Ключевыми спикерами выступили заместитель председателя Кабинета министров - министр юстиции КР Аяз Баетов, министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков, а также глава офиса Группы Всемирного банка в Кыргызстане Хью Ридделл.

Основной темой встречи стали первые результаты реализации указа президента КР № 144 "О регуляторной гильотине в области разрешительных документов" от 16 апреля 2026 года. Документ стал частью масштабной реформы, направленной на снижение административных барьеров и переход к сервисной модели государства.

По данным, озвученным на совещании, в рамках комплексной ревизии было проанализировано 905 разрешительных документов, действующих в стране. В результате их количество сокращено до 495 - это около 45%.

Из них по 199 документам уже запущены меры по упрощению и оптимизации процедур. Также введен запрет на требование со стороны госорганов любых документов и справок, которые не включены в утвержденный перечень, а также тех, которые уже имеются в государственных базах данных.

Особое внимание уделено внедрению принципов дебюрократизации и цифровизации. Теперь госорганы обязаны использовать механизмы межведомственного электронного взаимодействия и не могут перекладывать сбор информации на граждан и бизнес.

Существенные изменения затронули ключевые ведомства:

В Министерстве экономики и коммерции отменены избыточные требования антимонопольного согласования при реорганизации и сделках с долями компаний, которые ранее замедляли развитие бизнеса.

В Министерстве внутренних дел оптимизированы процедуры, связанные с перевозкой опасных грузов, а также лицензированием торговли гражданским оружием и пиротехникой.

В Министерстве транспорта и коммуникаций упрощены лицензии на международные перевозки, включая автомобильный и водный транспорт.

В Министерстве здравоохранения проведена оптимизация наиболее зарегулированных направлений: лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности, регистрации лекарственных средств и сертификации GMP/GDP.

В строительном секторе сокращены административные барьеры при выдаче лицензий, согласовании инженерных сетей и проведении госэкспертиз проектов.

Также оптимизация проведена в сфере природных ресурсов и сельского хозяйства - упрощены экологические процедуры, лицензирование недропользования, а также ветеринарные и фитосанитарные требования при экспорте и импорте.

По итогам совещания государственным органам поручено продолжить работу по дальнейшему сокращению бюрократических процедур, ускорению цифровизации и устранению межведомственных дублирований для обеспечения устойчивости реформ.