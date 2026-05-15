Глуховеров: "Надо усилить регулирование работы иностранных турфирм в КР"

На рабочем совещании по вопросам реформы лицензионно-разрешительной системы представитель турбизнеса Сергей Глуховеров поднял вопрос о необходимости регулирования деятельности иностранных туристических компаний в Кыргызстане.

По его словам, сегодня на рынке складывается ситуация недобросовестной конкуренции, при которой местные турфирмы оказываются в менее выгодном положении.

Глуховеров отметил, что кыргызстанские компании сталкиваются с серьезными ограничениями при попытках работать в соседних странах, в частности в Узбекистане и Казахстане. В то же время иностранные туроператоры свободно осуществляют деятельность на территории Кыргызстана.

"На территории Узбекистана и Казахстана кыргызстанским турфирмам работать практически невозможно. В то же время компании из соседних республик приезжают со своим транспортом и гидами, привозят туристов и работают здесь, тогда как местные организации остаются без заказов", - пояснил он.

В завершение он подчеркнул необходимость выработки более четких правил регулирования рынка, которые обеспечили бы равные условия для отечественных и зарубежных участников туристической отрасли.