Уточненный график встреч мэра Бишкека с населением

- Светлана Лаптева
Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев с 11 по 21 мая проводит серию встреч с жителями всех районов столицы. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета. Основная цель мероприятий - обсуждение проблем городской инфраструктуры и работы городских служб в формате прямого диалога с населением.

Цикл встреч уже стартовал в Свердловском районе. В Первомайском районе мероприятия продолжаются с 14 мая: жители смогут задать вопросы мэру в Национальном центре детей и юношества "Сейтек" (ул. Т. Абдумомунова, 197).

В Ленинском районе встречи запланированы на 15 мая в Бишкекском государственном университете имени К. Карасаева (пр. Ч. Айтматова, 24) и 16 мая в Кыргызском национальном университете имени Ж. Баласагына (ул. Фрунзе, 547). Все встречи начинаются в 16:00.

В Октябрьском районе уточненный график также определен: встречи пройдут 20 мая в зале "Таберик" (ул. Байтик Баатыра, 17) и 21 мая в Международном университете "Ала-Тоо" (ул. Анкара, 1/8).

В мэрии отмечают, что формат встреч направлен на прямой диалог с жителями, оперативное рассмотрение обращений и совместный поиск решений по развитию городской инфраструктуры.


Теги:
Бишкек, мэр, Айбек Джунушалиев
