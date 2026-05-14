Урмат Абдукаимов возглавил олимпийскую сборную Кыргызстана по футболу

Кыргызский футбольный союз назначил Урмата Абдукаимова главным тренером олимпийской сборной Кыргызстана U-23. На этом посту он сменил Эдмара Ласерду.

Как сообщается, назначение состоялось в рамках новой концепции работы национальных сборных Кыргызстана от U-16 до U-23. Согласно ей, молодежные команды страны должны возглавлять местные специалисты, обладающие необходимой квалификацией и лицензиями.

Урмат Абдукаимов - опытный специалист, обладающий лицензией категории PRO или "A" Азиатской футбольной конфедерации (АФК). Ранее он работал исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Кыргызстана, а в настоящее время возглавляет клуб "Талант" из Премьер-лиги Кыргызстана. Кроме того, специалист выступает инструктором на тренерских курсах и семинарах.

Главной задачей нового наставника станет подготовка олимпийской сборной U-23 к Азиатским играм, которые пройдут в сентябре 2026 года. В Кыргызском футбольном союзе пожелали Абдукаимову успехов в новой должности.