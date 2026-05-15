"Интер Майами" вырвал победу у "Цинциннати" благодаря хет-трику Месси

"Интер Майами" одержал результативную победу над "Цинциннати" в матче MLS со счетом 5:3, а главным героем встречи стал Лионель Месси.

Аргентинский форвард оформил хет-трик и отдал голевую передачу, сыграв ключевую роль в волевой победе своей команды. По ходу матча "Интер Майами" дважды уступал в счете, однако сумел переломить ход встречи благодаря активной игре в атаке.

В составе "Цинциннати" забитыми мячами отметились Кевин Денки, Павел Буха и Эвандер. Несмотря на результативность хозяев, ошибки в обороне позволили гостям воспользоваться своими шансами.

На 55-й минуте Месси сравнял счет, после чего за "Интер Майами" отличились Матео Сильветти и Херман Бертераме. На 89-й минуте аргентинец забил свой третий мяч, установив окончательный счет - 5:3.

Победа принесла "Интер Майами" важные три очка в чемпионате, а Месси вновь подтвердил статус лидера команды.