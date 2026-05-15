Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 102.25 - 103.10

Василий Ломаченко планирует возвращение на ринг осенью 2026 года

168  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Украинский боксер Василий Ломаченко планирует возобновить профессиональную карьеру, сообщает инсайдер Майк Коппинджер.

По информации источника, 38-летний спортсмен намерен вернуться к боям уже осенью 2026 года. Ожидается, что его возвращение состоится в рамках крупных поединков сразу против топовых соперников, без проведения промежуточных (разогревочных) боев.

Ранее, после длительной паузы, возникшей после его последнего триумфа, в СМИ активно обсуждался возможный уход Ломаченко из спорта. Свой последний поединок он провел в мае 2024 года, когда досрочно победил Джорджа Камбососа-младшего, завоевав вакантный титул чемпиона мира по версии IBF, а также пояс IBO в легком весе.

За карьеру на профессиональном ринге Ломаченко провел 21 бой, одержав 18 побед (12 из которых - нокаутом) при трех поражениях.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458531
Теги:
бокс, Украина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  