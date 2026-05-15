Василий Ломаченко планирует возвращение на ринг осенью 2026 года

Украинский боксер Василий Ломаченко планирует возобновить профессиональную карьеру, сообщает инсайдер Майк Коппинджер.

По информации источника, 38-летний спортсмен намерен вернуться к боям уже осенью 2026 года. Ожидается, что его возвращение состоится в рамках крупных поединков сразу против топовых соперников, без проведения промежуточных (разогревочных) боев.

Ранее, после длительной паузы, возникшей после его последнего триумфа, в СМИ активно обсуждался возможный уход Ломаченко из спорта. Свой последний поединок он провел в мае 2024 года, когда досрочно победил Джорджа Камбососа-младшего, завоевав вакантный титул чемпиона мира по версии IBF, а также пояс IBO в легком весе.

За карьеру на профессиональном ринге Ломаченко провел 21 бой, одержав 18 побед (12 из которых - нокаутом) при трех поражениях.