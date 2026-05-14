Татарстан расширяет сотрудничество с КР и РК в сфере халал продукции

Мы нашли общий язык с коллегами из Казахстана, в наших сессиях участвовали представители Малайзии и Кыргызстана, с которыми мы расширяем сотрудничество. Органика и халял – это драйверы биоэкономики. В этом направлении мы будем идти и дальше. Об этом сообщил ректор Казанского государственного аграрного университета Ильшат Нуриев на XVII Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: КазаньФорум", передает корреспондент VB.KG.

Что сегодня органика и халяль направлены на защиту здоровья человека, согласен и генеральный директор международного центра стандартизации и сертификации халяль при Духовном управлении мусульман РФ Айдар Газизов. Тренд, который задан на параллельное развитие, имеет свое будущее. При этом, по его словам, биотехнологии оказывают положительное влияние на продукцию халяль.

"Мы понимаем, что есть определенные издержки, что продукт быть может быть более дорогим, но цену можно снизить за счет более широкого распространения. Этот путь мы прошли с продукцией халяль. Увеличивающиеся объемы, даже при том же контроле, позволят нам и снизить эти издержки", - отметил Газизов.

Эксперты на форуме отмечают, что биоиндустрия охватывает множество секторов экономики – сельское хозяйство, фармацевтику, медицину, переработку нефтепродуктов и так далее. Биоэкономика – это территория замкнутого цикла, когда есть безотходное производство. Что касается продукции халяль, российские органы сертификации уделяют большое внимание новым технологиям.

Напомним, Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: КазаньФорум" сейчас проходит в Казани. Форум в 2023 году приобрел федеральный статус, став главной площадкой взаимодействия России и стран исламского мира.