Странам Исламского мира интересен опыт РФ в сфере кибербезопасности

Страны исламского мира заинтересованы не только в импорте и аренде программного обеспечения, но и в совместной разработке технологий вместе с Россией. Об этом на XVII Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: КазаньФорум" сообщил заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Булат Габдрахманов, передает корреспондент VB.KG.

По его словам, Татарстан готов быть площадкой, на которой страны Организации исламского сотрудничества (ОИС) могут развивать сотрудничество в IT-сфере.

"Мы видим растущий интерес со стороны стран исламского мира, Ближнего Востока, Африки, стран АСЕАН к выстраиванию собственного цифрового суверенитета и, соответственно, к технологическим решениям России и, в частности, Татарстана. В этом году мы впервые запустили такую повестку, что Татарстан может быть центром и хабом с точки зрения IT -сотрудничества для стран Организации исламского сотрудничества", - подчеркнул он.

Наибольшей заинтересованностью для стран, включая Кыргызстан, в этой сфере, как уточняется, является опыт в сфере искусственного интеллекта и кибербезопасности.

Напомним, Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: КазаньФорум" сейчас проходит в Казани. Форум в 2023 году приобрел федеральный статус, став главной площадкой взаимодействия России и стран исламского мира.