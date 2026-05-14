Погода
$ 87.49 - 87.79
€ 102.25 - 103.10

Казань уделяет большое внимание сотрудничеству с городами-побратимами

153  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мы уделяем большое внимание международной работе с городами-побратимами не только исламского мира. Для меня как для мэра это очень важно. Новые практики позволяют нам увидеть все самое лучшее: ту нормативную базу, тот опыт у коллег, которые применимы к нашему многонациональному городу, географическим и прочим особенностям, что есть в Казани. Мы со всей возможной жадностью собираем эти практики. Об этом сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин, передает корреспондент VB.KG.

По его словам, столица Татарстана намерена продолжать расширять побратимские связи, развивая народную дипломатию.

"Развивая побратимские связи, мы развиваем отношения городов, культур, традиций и, главным образом, тех проектов, которые реализуются. Так как именно энергия людей, сообществ объединяет, делает возможным конструктивное сотрудничество между государствами", - подчеркнул он.

Напомним, в конце апреля Бишкек и Казань стали городами-побратимами. Соглашение подписали мэры городов Ильсур Метшин и Айбек Джунушалиев в Москве.

Отметим, Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: КазаньФорум" сейчас проходит в Казани. Форум в 2023 году приобрел федеральный статус, став главной площадкой взаимодействия России и стран исламского мира.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458536
Теги:
мэрия, Россия, форум, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  