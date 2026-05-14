Казань уделяет большое внимание сотрудничеству с городами-побратимами

Мы уделяем большое внимание международной работе с городами-побратимами не только исламского мира. Для меня как для мэра это очень важно. Новые практики позволяют нам увидеть все самое лучшее: ту нормативную базу, тот опыт у коллег, которые применимы к нашему многонациональному городу, географическим и прочим особенностям, что есть в Казани. Мы со всей возможной жадностью собираем эти практики. Об этом сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин, передает корреспондент VB.KG.

По его словам, столица Татарстана намерена продолжать расширять побратимские связи, развивая народную дипломатию.

"Развивая побратимские связи, мы развиваем отношения городов, культур, традиций и, главным образом, тех проектов, которые реализуются. Так как именно энергия людей, сообществ объединяет, делает возможным конструктивное сотрудничество между государствами", - подчеркнул он.

Напомним, в конце апреля Бишкек и Казань стали городами-побратимами. Соглашение подписали мэры городов Ильсур Метшин и Айбек Джунушалиев в Москве.

Отметим, Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: КазаньФорум" сейчас проходит в Казани. Форум в 2023 году приобрел федеральный статус, став главной площадкой взаимодействия России и стран исламского мира.