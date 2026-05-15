Турецкий холдинг ZENA Enerji расширяет присутствие в Кыргызтане

Кыргызстан продолжает масштабную реализацию стратегии по переходу к возобновляемым источникам энергии. Министр экономики и коммерции КР Бакыт Сыдыков провел встречу с руководителем турецкой компании ZENA Elektrik ve Enerji Anonim Şirketi Йүкселом Чагры Гюрсесом, в ходе которой стороны обсудили конкретные шаги по укреплению инвестиционного партнерства.

В ходе переговоров Бакыт Сыдыков отметил, что развитие зеленой энергетики остается ключевым приоритетом страны. Кыргызстан продолжает последовательную работу по улучшению инвестиционного климата, создавая стабильные и благоприятные условия для ведения бизнеса. Министр подтвердил полную готовность поддерживать инвестиционные проекты компании ZENA Enerji, подчеркнув открытость республики к долгосрочному сотрудничеству.

В свою очередь Йүксел Чагры Гюрсес заявил, что после детального ознакомления с потенциалом Кыргызстана интерес компании к реализации проектов в стране существенно возрос. Стороны договорились об активизации деловых контактов и укреплении торгово-экономических связей. Укрепление партнерства с ZENA Enerji станет очередным шагом в рамках курса Кыргызстана на обеспечение энергетической независимости и внедрение экологически чистых технологий.

Справочно: ZENA Enerji с 2015 года специализируется на проектировании, строительстве и эксплуатации объектов солнечной энергетики. Компания обладает значительным опытом возведения солнечных электростанций для промышленных объектов, что особенно актуально для текущей модернизации энергосистемы республики.