Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 102.25 - 103.10

Турецкий холдинг ZENA Enerji расширяет присутствие в Кыргызтане

148  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстан продолжает масштабную реализацию стратегии по переходу к возобновляемым источникам энергии. Министр экономики и коммерции КР Бакыт Сыдыков провел встречу с руководителем турецкой компании ZENA Elektrik ve Enerji Anonim Şirketi Йүкселом Чагры Гюрсесом, в ходе которой стороны обсудили конкретные шаги по укреплению инвестиционного партнерства.

В ходе переговоров Бакыт Сыдыков отметил, что развитие зеленой энергетики остается ключевым приоритетом страны. Кыргызстан продолжает последовательную работу по улучшению инвестиционного климата, создавая стабильные и благоприятные условия для ведения бизнеса. Министр подтвердил полную готовность поддерживать инвестиционные проекты компании ZENA Enerji, подчеркнув открытость республики к долгосрочному сотрудничеству.

В свою очередь Йүксел Чагры Гюрсес заявил, что после детального ознакомления с потенциалом Кыргызстана интерес компании к реализации проектов в стране существенно возрос. Стороны договорились об активизации деловых контактов и укреплении торгово-экономических связей. Укрепление партнерства с ZENA Enerji станет очередным шагом в рамках курса Кыргызстана на обеспечение энергетической независимости и внедрение экологически чистых технологий.

Справочно: ZENA Enerji с 2015 года специализируется на проектировании, строительстве и эксплуатации объектов солнечной энергетики. Компания обладает значительным опытом возведения солнечных электростанций для промышленных объектов, что особенно актуально для текущей модернизации энергосистемы республики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458537
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  