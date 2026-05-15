Бишкек примет масштабную индустриальную выставку в рамках ШОС

Столица Кыргызстана станет центром деловой активности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). С 4 по 6 июня в спорткомплексе "Жаштык арена" впервые развернется Международная выставка промышленности и торговли Ala-Too Trade and Industry Expo 2026. Масштабное событие приурочено к председательству Кыргызской Республики в ШОС в 2026 году и станет ключевой частью официальной программы встречи министров экономики стран-участниц объединения.

Уникальность проекта заключается в его строгом формате: в выставке примут участие исключительно производственные компании, представляющие реальный промышленный сектор. Более 50 предприятий из Беларуси, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана продемонстрируют свои собственные технологии и мощности. Экспозиция охватит стратегические направления, включая машиностроение, энергетику, металлургию, электротехническое оборудование, химическую и фармацевтическую промышленность, а также городской электротранспорт и современные промышленные технологии.

Выставка призвана стать главной международной B2B и B2G платформой региона для проведения переговоров, развития промышленной кооперации и привлечения прямых инвестиций. Организаторами выступают Министерство экономики и коммерции КР и выставочная компания Biexpo. Проект направлен на укрепление экономических связей на пространстве ШОС и создание новых возможностей для отечественных производителей и инвесторов.