В Сомали полмиллиона детей страдают от голода из-за инфляции и засухи

Война в Иране нарушила цепочки поставок, что привело к росту цен по всему миру. В Сомали, одной из беднейших стран Африки, люди с трудом могут позволить себе приобрести даже товары первой необходимости. Кроме того, многомесячная засуха нанесла мощный удар по сельскому хозяйству.

Блокировка работы Ормузского пролива приведет к усугублению ситуации в Сомали, стране населеное которой уже страдает от голода.

В одном из беднейших государств Африки цены на топливо за месяц выросли в два раза, а продукты питания подорожали на 50 процентов.

По словам Хамида Нуру, директора Всемирной продовольственной программы в Сомали, недавно от голода умерли двое маленьких детей, а из-за летней засухи под угрозой смерти могут оказаться полмиллиона молодых людей.

Однако Хамид Нуру также предупредил, что резкое увеличение количества осадков не принесет ничего хорошего, поскольку в стране практически нет канализационной системы, и наводнения могут вызвать огромную катастрофу.

Даже верблюды не выдержали

Сомалийцы обычно сами заботятся о своем пропитании, занимаясь животноводством и выращивая сельскохозяйственные культуры. Но в последние месяцы не выпало ни капли дождя - в результате урожай пострадал от засухи. В некоторых хозяйствах погибли даже верблюды.

Одна из беженок, Фадумо Мохамед, рассказала, что семье пришлось забить свой скот, потому что его не чем было поить. "Мы молились Аллаху о небольшом дожде, но он так и не пошел", - сказала Фадумо, которая в конечном итоге покинула дом со своими детьми из-за столкновений между вооруженными группировками.

Ситуация усугубляется тем, что администрация президента США фактически прекратила поддержку населения в странах третьего мира. В результате чего объем помощи сократился до одной пятой от того, что было четыре года назад.