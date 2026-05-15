В Сомали полмиллиона детей страдают от голода из-за инфляции и засухи

Война в Иране нарушила цепочки поставок, что привело к росту цен по всему миру. В Сомали, одной из беднейших стран Африки, люди с трудом могут позволить себе приобрести даже товары первой необходимости. Кроме того, многомесячная засуха нанесла мощный удар по сельскому хозяйству.

Блокировка работы Ормузского пролива приведет к усугублению ситуации в Сомали, стране населеное которой уже страдает от голода.

В одном из беднейших государств Африки цены на топливо за месяц выросли в два раза, а продукты питания подорожали на 50 процентов.

По словам Хамида Нуру, директора Всемирной продовольственной программы в Сомали, недавно от голода умерли двое маленьких детей, а из-за летней засухи под угрозой смерти могут оказаться полмиллиона молодых людей.

Однако Хамид Нуру также предупредил, что резкое увеличение количества осадков не принесет ничего хорошего, поскольку в стране практически нет канализационной системы, и наводнения могут вызвать огромную катастрофу.

Даже верблюды не выдержали

Сомалийцы обычно сами заботятся о своем пропитании, занимаясь животноводством и выращивая сельскохозяйственные культуры. Но в последние месяцы не выпало ни капли дождя - в результате урожай пострадал от засухи. В некоторых хозяйствах погибли даже верблюды.

Одна из беженок, Фадумо Мохамед, рассказала, что семье пришлось забить свой скот, потому что его не чем было поить. "Мы молились Аллаху о небольшом дожде, но он так и не пошел", - сказала Фадумо, которая в конечном итоге покинула дом со своими детьми из-за столкновений между вооруженными группировками.

Ситуация усугубляется тем, что администрация президента США фактически прекратила поддержку населения в странах третьего мира. В результате чего объем помощи сократился до одной пятой от того, что было четыре года назад.


Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
