В Туркестане проходит саммит Организации тюркских государств

15 мая 2026 года в духовной столице тюркского мира - городе Туркестане - под председательством Казахстана открылся неофициальный саммит Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ). Главной темой встречи, как сообщает пресс-служба организации, стали вопросы развития искусственного интеллекта и цифровых технологий.

В мероприятии принимают участие лидеры стран-участниц и наблюдателей ОТГ. Главы государств и правительств обсуждают стратегические направления сотрудничества в условиях глобальной цифровизации. Форум призван стать ключевой площадкой для диалога по внедрению передовых технологий, которые помогут ускорить экономический рост, повысить качество государственных услуг и укрепить взаимосвязи внутри региона.

Накануне встречи в Туркестане также состоялось заседание Совета министров иностранных дел стран ОТГ, где была подготовлена повестка текущего саммита.

Организация тюркских государств продолжает планомерно расширять взаимодействие в сферах инвестиций, образования и культуры. На сегодняшний день в состав ОТГ входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Статус наблюдателей в организации сохраняют Туркменистан и Венгрия. Приоритетом объединения остается согласование позиций по международным вопросам и поддержка общего культурно-языкового наследия.