С 12 по 17 мая столица Татарстана стала главной точкой притяжения для политиков, дипломатов и бизнесменов со всего мира. XVII Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum-2026" не просто подтвердил свой статус ключевой диалоговой площадки, а установил абсолютный рекорд за всю историю своего существования, сделав практический шаг от общих слов к конкретным решениям.

Участие в форуме подтвердили представители 103 стран, что стало абсолютным максимумом для этого мероприятия. Заявленная география охватывает пространство от Индонезии до Мали, от Турции до Пакистана, делая KazanForum поистине глобальным событием. Традиционно масштабной делегацией представлен Кыргызстан.

Высокий статус мероприятия был подкреплён решением Президента России Владимира Путина, который ранее подписал указ о придании KazanForum федерального статуса. Организационный комитет возглавил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, а центральную роль в подготовке сыграл раис Татарстана Рустам Минниханов. Оператором по подготовке и проведению форума выступил Фонд "Росконгресс".

Деловая программа форума включала около 150 мероприятий по 21 тематическому треку. Впервые на площадке KazanForum был организован съезд национальных банков стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), что знаменует серьёзный прогресс в развитии исламского банкинга в России. Также в рамках форума Казань, носящая в 2026 году почётный статус культурной столицы исламского мира, провела второй съезд министров культуры стран ОИС.

Центральным интеллектуальным событием форума стала специальная сессия "Большое евразийское партнёрство: стратегия развития" (тема: "От концепции к реализации"), прошедшая 14 мая в МВЦ "Казань Экспо". Модератором выступил советник председателя группы стратегического видения "Россия – Исламский мир" Фарит Мухаметшин.

В дискуссии приняли участие ведущие дипломаты и эксперты: директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, министр Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян, а также иностранные эксперты, например, президент Фонда российско-арабских исследований и информации из Саудовской Аравии доктор Маджид Аль-Турки.

Центральной темой стала инициатива президента России Владимира Путина о формировании Большого евразийского партнёрства (БЕП) как рамочной архитектуры, объединяющей потенциалы ЕАЭС, СНГ, БРИКС, ШОС и китайской инициативы "Один пояс - один путь".

Одним из ключевых спикеров сессии стал президент Международной организации евразийского сотрудничества (МОЕС), шерпа России в "Гражданской двадцатке" Дмитрий Валерьевич Стасюлис. Его выступление задало практическое, прикладное измерение всей дискуссии в соответствии с заявленной темой "От концепции к реализации".

Он предложил конкретные механизмы превращения БЕП из глобальной идеи в серию осязаемых проектов:

1. Декомпозиция БЕП. Необходимо разбить мегапроект на прикладные инициативы и перейти к "дорожным картам" по ключевым направлениям. Например, превратить транспортные коридороы в экономические проекты (индустриальные парки и хабы).

2. Гибкость институциональной формы. БЕП следует развивать как "интеграцию интеграций" без создания нового юридического лица через отраслевые диалоги и экспертные группы.

3. Общее правовое поле. Требуется взаимное признание судебных актов, устранение двойного налогообложения и единые стандарты качества.

4. Технологические платформы. Их создание необходимо для обеспечения технологической независимости стран-участниц.

5. Управление конфликтами. Предложено создать непубличные консультативные механизмы для урегулирования споров по тарифам и квотам.

6. Единое информационное пространство. Нужны совместные СМИ, обмен информацией и опытом, включая журнал "Евразийский диалог".

7. Инвестиции в человеческий капитал. Разработка сетевых магистерских программ ведущих вузов (например, на базе РАНХиГС) и учреждение Евразийской стипендии для талантливой молодёжи.

8. Гуманитарный каркас. Формирование доверия и цивилизационной совместимости народов Евразии с привлечением общественных организаций.

Организаторами стратегической сессии стмали авторитетные структуры: Министерство иностранных дел Российской Федерации, Группа стратегического видения "Россия – Исламский мир", Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (ИГСУ РАНХиГС), Экономическое общество Республики Татарстан.

Отдельного упоминания заслуживает вклад Международной организации евразийского сотрудничества (МОЕС). Она выступила не только как соорганизатор данной панельной сессии, но и как официальный информационный партнёр всего KazanForum-2026. Выступая в этом качестве, МОЕС продолжила системную работу по освещению ключевых международных событий и продвижению конструктивного диалога между государствами Большой Евразии и Глобального Юга.

По итогам Форума в Казани будет подписано много контрактов, и, что важнее, он завершится подтверждением новой парадигмы: в условиях глобальной турбулентности именно такие открытые площадки и усилия профильных организаций, таких как МОЕС, становятся основой для выстраивания устойчивой и многополярной системы международных отношений.