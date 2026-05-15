Сравнительный анализ цен на продукты в Кыргызстане, Казахстане и России

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР представило результаты мониторинга стоимости основных продуктов питания. Специалисты сопоставили динамику цен на рынках Кыргызстана, Казахстана и России, выявив существенные различия в изменении стоимости социально значимых товаров.

В Кыргызстане за отчетный период зафиксирован рост цен на овощи и мясо. Сильнее всего подорожал репчатый лук (на 7%) и картофель (на 6,5%). Стоимость баранины увеличилась на 3,3%, говядины - на 2,4%. Незначительное повышение коснулось сахара, местной муки, молока и хлебобулочных изделий. При этом отмечено снижение цен на яйца (на 2,5%) и импортную муку первого сорта (на 0,1%).

В Казахстане наблюдаются наиболее резкие скачки цен на отдельные позиции. Так, макаронные изделия (спагетти) подорожали сразу на 25,5%, морковь - на 12%, а рис - на 7,9%. В то же время в соседней республике зафиксировано значительное удешевление ряда продуктов: тандырный хлеб подешевел на 14,1%, лук - на 9,1%, формовой хлеб - на 8,5%, а сахар - на 8,1%. Также в Казахстане снизилась стоимость молока, картофеля и сливочного масла.

В Российской Федерации продовольственный рынок демонстрирует наибольшую стабильность. Колебания цен на большинство товаров не превысили полутора процентов. Незначительно подорожали морковь и картофель (на 1,4%), сахар (на 1%), говядина и местная мука (по 0,9%). Цены на подсолнечное масло, рис и яйца выросли в пределах 0,4–0,8%. Единственным продуктом, показавшим снижение стоимости на российском рынке, стало пастеризованное молоко, которое подешевело на 0,4%.


