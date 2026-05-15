Кыргызстан запустил проект по объединению болельщиков на ЧМ-2026 в США

Кыргызский футбольный союз (КФС) и посольство Кыргызстана в США объявили о старте совместной кампании "Кыргызстанцы на чемпионате мира". Инициатива приурочена к мировому первенству 2026 года и нацелена на сплочение диаспоры, а также на популяризацию национальной культуры в рамках крупнейшего спортивного события.

Организаторы намерены создать сеть фанатских сообществ в городах проведения турнира. Проект включает запуск информационной линии для болельщиков, проведение культурных акций и координацию встреч соотечественников. Особое внимание уделят играм в Хьюстоне и Атланте, запланированным на 23 и 27 июня: там пройдут масштабные сборы болельщиков с использованием государственной символики Кыргызстана.

Предстоящий мундиаль станет историческим - впервые в финальной части примут участие 48 сборных, а матчи примут сразу три страны: США, Канада и Мексика. Турнир стартует 11 июня на легендарном стадионе "Ацтека" в Мехико и завершится финальным поединком 19 июля на арене "МетЛайф" в Нью-Джерси. Инициатива КФС и дипломатов призвана обеспечить яркое присутствие кыргызстанцев на всех ключевых локациях чемпионата.