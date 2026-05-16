Четырехкратная чемпионка мира Каори Сакамото вышла замуж

Японская фигуристка и четырехкратная чемпионка мира Каори Сакамото сообщила о своем замужестве. Радостной новостью титулованная спортсменка поделилась вскоре после официального завершения профессиональной карьеры. По словам Сакамото, свадебная церемония состоялась 5 мая. Фигуристка рассказала, что познакомилась со своим избранником еще во время учебы в университете. "Он полная моя противоположность - всегда спокойный и собранный, но при этом любит повеселиться", - поделилась личными подробностями спортсменка.

Каори Сакамото завершила выступления на льду после насыщенного сезона-2025/26. На прошедших зимних Олимпийских играх 2026 года японка подтвердила свой высокий класс, завоевав серебряные медали как в личном первенстве, так и в командном турнире. Ее уход из большого спорта стал заметным событием для мирового сообщества фигурного катания.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова неоднократно признавалась, что является давней поклонницей таланта Сакамото. Российский специалист подчеркивала, что всегда восхищалась мощным и одновременно техничным катанием японской фигуристки, чьи выступления на международной арене стали эталоном женского одиночного разряда в последние годы.