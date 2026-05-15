ГКНБ задержаны должностные лица Минприроды при получении крупной взятки

ГКНБ Кыргызской Республики в рамках исполнения президентского указа "О защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов" пресек коррупционную схему в Чуйском региональном управлении Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора. Сотрудников ведомства подозревают в вымогательстве денежных средств у представителей бизнеса, сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По данным следствия, должностные лица требовали взятку в особо крупном размере за выдачу положительного заключения экологической экспертизы. 13 мая 2026 года в ходе следственно-оперативных мероприятий подозреваемые были задержаны с поличным.

В рамках возбужденного уголовного дела по статье 343 ч. 2 п. 1 (Вымогательство взятки) УК КР задержаны сотрудники министерства: О. М. К., 1965 года рождения, и Д. О. М., 1992 года рождения. По результатам проведенных действий О. М. К. водворен в изолятор временного содержания ГКНБ, а второй фигурант, Д. О. М., отпущен под подписку о невыезде. В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств дела.