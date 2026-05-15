На KazanForum заявили о важности поддержки традиционных ценностей

В современных условиях глобальной трансформации особую важность приобретает сохранение культурного многообразия на основе самобытности и традиционных ценностей. В этой связи особую значимость приобретает работа международных организаций. Об этом сообщил в рамках форума "Россия – Исламский мир: КазаньФорум" председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана, экс-президент Гурбангулы Бердымухамедов, передает корреспондет VB.KG.

По его словам, ведется широкомасштабная работа по защите и сохранению историко-культурного наследия, а также по подготовке и практической реализации новых инициатив, нацеленных на решение планов вопросов в области образования, науки, искусства и культуры.

Его позицию поддержала министр культуры РФ Ольга Любимова. Она отметила, что на данный моммент, действительно, есть необходимость поддержки национальной самобытности и взаимного доверия.

"Россия открыта к дальнейшему сотрудничеству со странами исламского мира. Мы готовы вместе реализовывать выставочные, музейные, реставрационные, образовательные и творческие проекты, обмениваться опытом и создавать новые форматы культурного диалога", – сказала она.

Отметим, Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: КазаньФорум" проводится в Казани с 12 по 17 мая 2026 года. Форум в 2023 году приобрел федеральный статус, став главной площадкой взаимодействия России и стран исламского мира.

Регистрацию на КазаньФорум 2026 прошли представители 103 стран мира.

Деловая программа Форума 2026 года включает в себя 149 мероприятий по 21 треку.