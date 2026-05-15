Россия, Иран и ЕАЭС наращивают сотрудничество по коридору "Север - Юг"

Россия, Иран и ЕАЭС резко усилили экономическое и логистическое взаимодействие на фоне геополитических изменений и санкционного давления. Об этом сообщили спикеры в рамках форума ""Россия - Исламский мир: КазаньФорум", передает корреспондент VB.KG.

По их словам, удвоение грузооборота через Каспий возможно уже в 2026 году. Идет рост товарооборота и между странами.

По словам генерального директора международного интеграционного клуба "Север - Юг" Дмитрия Дубовика, интерес Ирана к сотрудничеству с Россией заметно вырос.

"Россия стала для Ирана не просто важным, а стратегическим партнером. Если раньше инициативы в рамках коридора "Север - Юг" в основном исходили от российской стороны, то теперь активность идет уже со стороны Ирана", - отметил он.

Эксперты связывают это с перестройкой логистических цепочек и ограничением альтернативных направлений для Тегерана. В результате, по их оценке, открываются новые возможности для российского экспорта - от химической продукции и полимеров до металлопроката, угля и зерна.

Генеральный директор "Рос-Иран-Экспо" Александр Шаров сообщил, что в текущем году ожидается почти двукратный рост грузоперевозок по Каспийскому морю. Кроме того, значительно возрастут поставки через Иран в Афганистан, Пакистан и другие страны региона.

Отдельное внимание участники дискуссии уделили развитию международного транспортного коридора "Север - Юг". Председатель международного интеграционного клуба "Север - Юг" Рамазан Абдулатипов подчеркнул, что российским регионам необходимо активнее включаться в интеграционные процессы, особенно в развитие каспийских портов и логистической инфраструктуры.

Ключевую роль в новых транспортных маршрутах начинает играть Казахстан. По его словам, страна превращается в один из главных логистических узлов Евразии благодаря маршрутам Китай - Казахстан - Каспий - Иран, а также проекту железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан.

Однако среди главных проблем, тормозящих развитие коридора "Север - Юг", эксперты назвали отсутствие единого правового регулирования, сквозных тарифов и унифицированных перевозочных документов.

Эксперты считают, что запуск такого проекта позволит создать конкуренцию существующим маршрутам, снизить стоимость перевозок и ускорить рост грузооборота.

Директор Центра междисциплинарных исследований Института государственного и муниципального управления Марат Зимбатов напомнил, что за последние годы между Россией и Ираном была сформирована новая правовая база сотрудничества. В частности, речь идет о соглашении о свободной торговле между Евразийский экономический союз и Иран, а также о договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном.

По оценкам экспертов, в перспективе ближайших пяти лет объем перевозок по коридору "Север - Юг" может превысить 30 млн тонн в год.

Отметим, Международный экономический форум "Россия - Исламский мир: КазаньФорум" проводится в Казани с 12 по 17 мая 2026г. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина Форум в 2023 году приобрел федеральный статус, став главной площадкой взаимодействия России и стран исламского мира.

Регистрацию на КазаньФорум 2026 прошли представители 103 стран мира.

Деловая программа Форума 2026 года включает в себя 149 мероприятий по 21 треку.