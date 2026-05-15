Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 102.25 - 103.10

Россия, Иран и ЕАЭС наращивают сотрудничество по коридору "Север - Юг"

278  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Россия, Иран и ЕАЭС резко усилили экономическое и логистическое взаимодействие на фоне геополитических изменений и санкционного давления. Об этом сообщили спикеры в рамках форума ""Россия - Исламский мир: КазаньФорум", передает корреспондент VB.KG.

По их словам, удвоение грузооборота через Каспий возможно уже в 2026 году. Идет рост товарооборота и между странами.

По словам генерального директора международного интеграционного клуба "Север - Юг" Дмитрия Дубовика, интерес Ирана к сотрудничеству с Россией заметно вырос.

"Россия стала для Ирана не просто важным, а стратегическим партнером. Если раньше инициативы в рамках коридора "Север - Юг" в основном исходили от российской стороны, то теперь активность идет уже со стороны Ирана", - отметил он.

Эксперты связывают это с перестройкой логистических цепочек и ограничением альтернативных направлений для Тегерана. В результате, по их оценке, открываются новые возможности для российского экспорта - от химической продукции и полимеров до металлопроката, угля и зерна.

Генеральный директор "Рос-Иран-Экспо" Александр Шаров сообщил, что в текущем году ожидается почти двукратный рост грузоперевозок по Каспийскому морю. Кроме того, значительно возрастут поставки через Иран в Афганистан, Пакистан и другие страны региона.

Отдельное внимание участники дискуссии уделили развитию международного транспортного коридора "Север - Юг". Председатель международного интеграционного клуба "Север - Юг" Рамазан Абдулатипов подчеркнул, что российским регионам необходимо активнее включаться в интеграционные процессы, особенно в развитие каспийских портов и логистической инфраструктуры.

Ключевую роль в новых транспортных маршрутах начинает играть Казахстан. По его словам, страна превращается в один из главных логистических узлов Евразии благодаря маршрутам Китай - Казахстан - Каспий - Иран, а также проекту железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан.

Однако среди главных проблем, тормозящих развитие коридора "Север - Юг", эксперты назвали отсутствие единого правового регулирования, сквозных тарифов и унифицированных перевозочных документов.

Эксперты считают, что запуск такого проекта позволит создать конкуренцию существующим маршрутам, снизить стоимость перевозок и ускорить рост грузооборота.

Директор Центра междисциплинарных исследований Института государственного и муниципального управления Марат Зимбатов напомнил, что за последние годы между Россией и Ираном была сформирована новая правовая база сотрудничества. В частности, речь идет о соглашении о свободной торговле между Евразийский экономический союз и Иран, а также о договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном.

По оценкам экспертов, в перспективе ближайших пяти лет объем перевозок по коридору "Север - Юг" может превысить 30 млн тонн в год.

Отметим, Международный экономический форум "Россия - Исламский мир: КазаньФорум" проводится в Казани с 12 по 17 мая 2026г. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина Форум в 2023 году приобрел федеральный статус, став главной площадкой взаимодействия России и стран исламского мира.

Регистрацию на КазаньФорум 2026 прошли представители 103 стран мира.

Деловая программа Форума 2026 года включает в себя 149 мероприятий по 21 треку.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458571
Теги:
Россия, форум, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  