КР и СНГ рассматривают исламские финансы как новый источник инвестиций

- Виктория Гунгер
На форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum 2026" участники дискуссии "Исламские финансы в СНГ: потенциалы и вызовы" заявили о растущем интересе стран СНГ, включая Кыргызстан, к инструментам исламского банкинга и партнерского финансирования, передает корреспондент VB.KG.

По словам спикеров, исламские финансовые механизмы могут стать дополнительным источником инвестиций для инфраструктурных и промышленных проектов в регионе.

Председатель Совета попечителей AAOIFI Бахрейна шейх Ибрагим бин Халифа Аль-Халифа отметил, что за последний год интерес к исламскому финансированию в России и странах СНГ заметно вырос. Татарстан сегодня выступает одним из лидеров продвижения исламского банкинга в России и регионе СНГ благодаря поддержке властей республики и активному развитию образовательной и нормативной базы.

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что эксперимент по внедрению партнерского финансирования в России пока развивается медленнее ожидаемого. За три года объем привлеченных средств составил десятки миллиардов рублей, тогда как потенциал рынка оценивается в сотни миллиардов и даже триллионы рублей.

По его словам, основная проблема заключается в низкой осведомленности населения и бизнеса о возможностях исламского финансирования. При этом интерес к инструменту постепенно растет, а такие площадки, как KazanForum, помогают продвигать новые финансовые механизмы среди инвесторов и регионов.

Аксаков сообщил, что на полях форума уже были представлены проекты по финансированию инфраструктуры с использованием исламских инструментов, включая механизм сукук. Он также отметил, что ряд российских банков и институтов развития проявляют интерес к подобным схемам.

Заместитель премьер-министра Татарстана Мидхат Шагиахметов сообщил, что республика занимается развитием исламского финансирования уже около 15 лет. По его словам, в Татарстане действует порядка 35 продуктов исламского банкинга и партнерского финансирования.

Шагиахметов также заявил, что эксперимент не должен ограничиваться четырьмя регионами России, поскольку спрос на исламские финансовые продукты существует по всей стране и в соседних государствах СНГ.

По его словам, Татарстан уже подготовил пул инвестиционных проектов, соответствующих требованиям шариата, и намерен продвигать их на международных рынках исламского капитала.

Спикеры уверены, что исламский банкинг способен расширить доступ населения к финансовым услугам и создать новые возможности для международного сотрудничества между Россией, странами СНГ и исламским миром.

Отметим, Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: КазаньФорум" проводится в Казани с 12 по 17 мая 2026г. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина Форум в 2023 году приобрел федеральный статус, став главной площадкой взаимодействия России и стран исламского мира.

Регистрацию на КазаньФорум 2026 прошли представители 103 стран мира.

Деловая программа Форума 2026 года включает в себя 149 мероприятий по 21 треку.


Россия, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
