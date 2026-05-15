В КНУ открыли Центр имени Чынгыза Айтматова

В Кыргызском национальном университете им. Ж. Баласагына сегодня, 15 мая, состоялось открытие Центра имени Чынгыза Айтматова - великого писателя и мыслителя Кыргызстана. Об этом редакции VB.KG сообщил руководитель Центра Тюркского наследия КНУ, профессор Кайрат Осмоналиев

Он также отметил, что сегодня в главном вузе страны проходит международная конференция в рамках юбилейного Иссык-Кульского международного Форума имени Чынгыза Айтматова.

Мероприятие собрало ведущих экспертов, ученых и представителей культурной сферы республики.