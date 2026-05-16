Ушёл из жизни заслуженный работник промышленности КР Самат Бейшенов

На 87 году жизни скончался заслуженный работник промышленности Кыргызской Республики, персональный пенсионер Бейшенов Самат Бейшенович.

Он прошёл славный трудовой путь руководителя в системе лёгкой промышленности. Получив образование в Ленинградском институте лёгкой промышленности, достиг уровня первого заместителя министра лёгкой промышленности Кыргызской Республики. Бейшенов Самат Бейшенович руководил такими крупнейшими предприятиями, как Камвольно-суконный комбинат, Чулочно-носочное объединение, Трикотажное объединение "Илбирс", Иссык-Атинская меховая фабрика "Семетей".

Под его руководством был построен целый ряд отраслевых объектов в столице и регионах страны. При этом ему удалось добиться больших результатов как в советское время, так и в условиях современного рыночного Кыргызстана.

Его усилия не прошли даром. Тысячи работников системы лёгкой промышленности сегодня выпускают конкурентоспособную продукцию под брендом "Made in Kyrgyzstan", известную не только в Кыргызстане, но и за его пределами.

Правительство высоко оценило вклад Бейшенова С.Б. в усиление промышленного потенциала и развитие человеческих ресурсов страны, наградив его орденами "Знак Почёта" и "Трудового Красного Знамени", рядом других государственных наград, а также присвоив звание Заслуженного работника промышленности Кыргызской Республики.

Его жизненный путь и трудовая карьера служат примером для следующих поколений кыргызстанцев и руководителей. Светлая память о Самате Бейшеновиче навсегда останется в сердцах родных, близких и всех, кто его знал.

Семья и друзья.