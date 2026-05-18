Магазин и ресторан в Москве использовали для продажи поддельных документов

В российской столице ликвидировали подпольную сеть, которая специализировалась на штамповке и продаже фальшивых документов для иностранных граждан. О масштабной спецоперации заявили в Следственном комитете РФ, опираясь на материалы московского главка ведомства.

По данным следователей, нелегальный бизнес был запущен в Москве в конце 2025 года. Злоумышленники подошли к делу предприимчиво и развернули точки сбыта прямо в людных гражданских местах. Клиентов принимали в обычном магазине на улице Щепкина, а также в одном из ресторанов на Кронштадтском бульваре. Под прикрытием этих заведений иностранцам продавали полный пакет фиктивных бумаг для легализации в России, включая фальшивые миграционные карты и поддельные уведомления о прибытии.

Силовики уже задержали семерых подозреваемых. Все они оказались сотрудниками или управленцами тех самых коммерческих точек, где шла торговля бланками. Во время налетов и обысков оперативники нашли неопровержимые улики - целый арсенал оргтехники, готовые фальшивки, пустые бланки и оттиски различных печатей.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье об организации незаконной миграции и официально предъявили фигурантам обвинения. Сейчас СК настаивает на том, чтобы отправить всех семерых участников схемы в следственный изолятор.