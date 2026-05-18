Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 101.50 - 102.50

Магазин и ресторан в Москве использовали для продажи поддельных документов

239  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В российской столице ликвидировали подпольную сеть, которая специализировалась на штамповке и продаже фальшивых документов для иностранных граждан. О масштабной спецоперации заявили в Следственном комитете РФ, опираясь на материалы московского главка ведомства.

По данным следователей, нелегальный бизнес был запущен в Москве в конце 2025 года. Злоумышленники подошли к делу предприимчиво и развернули точки сбыта прямо в людных гражданских местах. Клиентов принимали в обычном магазине на улице Щепкина, а также в одном из ресторанов на Кронштадтском бульваре. Под прикрытием этих заведений иностранцам продавали полный пакет фиктивных бумаг для легализации в России, включая фальшивые миграционные карты и поддельные уведомления о прибытии.

Силовики уже задержали семерых подозреваемых. Все они оказались сотрудниками или управленцами тех самых коммерческих точек, где шла торговля бланками. Во время налетов и обысков оперативники нашли неопровержимые улики - целый арсенал оргтехники, готовые фальшивки, пустые бланки и оттиски различных печатей.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье об организации незаконной миграции и официально предъявили фигурантам обвинения. Сейчас СК настаивает на том, чтобы отправить всех семерых участников схемы в следственный изолятор.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458581
Теги:
Россия, Москва, поддельные документы
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  