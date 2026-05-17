Бренд Chevrolet стал официальным партнёром VI Всемирных игр кочевников, которые в 2026 году вновь пройдут в Кыргызстане. С 31 августа по 6 сентября республика примет одно из крупнейших международных этнокультурных событий, объединяющих спорт, традиции, культуру и наследие кочевых народов мира.

Официальным транспортным партнёром мероприятия выступит Chevrolet Кыргызстан. Автомобили бренда, представленные на отечественном рынке, выпускаются на первом автомобильном заводе страны - Tulpar Motors. Несмотря на то что предприятие работает второй год, Chevrolet Кыргызстан уже активно участвует не только в развитии промышленности и экономики, но и поддерживает социальные, культурные, экологические и общественные инициативы. Партнёрство со Всемирными играми кочевников стало продолжением этой стратегии.

Особое место в подготовке к Играм занимает проект "Биримдик кербени" - караван воды, символизирующий единство народов, преемственность поколений и уважение к культурному наследию. Автомобили Chevrolet будут сопровождать караван на всех этапах маршрута, обеспечивая мобильность и организационную поддержку проекта.

Как отметили представители компании, участие в Играх имеет для бренда особое значение. В руководстве подчеркнули, что быть частью Всемирных игр кочевников - это большая честь и ответственность, поскольку данное событие говорит об истории, корнях, уважении к традициям и умении идти вперёд, не теряя связи с наследием. В компании также выразили гордость тем, что автомобили Chevrolet, собираемые в Кыргызстане, будут сопровождать мероприятие, отражающее дух страны и объединяющее народы вокруг культуры, спорта и общих ценностей.

В рамках партнёрства автомобили отечественного производства будут задействованы на всех этапах подготовки и проведения Всемирных игр кочевников для сопровождения организационных процессов и ключевых направлений мероприятия.

Всемирные игры кочевников традиционно объединяют этноспорт, культуру, науку, ремёсла и духовное наследие народов. В 2026 году Кыргызстан вновь станет центром внимания международного сообщества, принимая гостей, спортсменов и делегации из десятков стран мира. Поддержка подобных масштабных инициатив является частью долгосрочного вклада бренда в развитие республики, продвижение национальных ценностей и укрепление имиджа современного Кыргызстана на международной арене.