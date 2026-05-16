Погода
$ 87.40 - 87.80
€ 101.47 - 102.47

Правозащитники призывают президента посмертно оправдать Азимжана Аскарова

209  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Накануне дня рождения известного правозащитника Азимжана Аскарова движение "Бир Дуйно Кыргызстан" во главе с Толекан Исмаиловой, и международные партнеры направили открытое обращение к Президенту КР Садыру Жапарову. Они призывают главу государства посмертно оправдать правозащитника и восстановить справедливость.

В тексте правозащитники напоминают президенту о его позиции в Международный День прав человека и заявляют, что поддерживают его посыл "о важности доступа к справедливому правосудию и восстановлению прав жертв произвола и важности защиты прав и свобод человека в кризисное время".

Они отмечают, что независимый суд - это основа стабильности: "Вы неоднократно подчеркивали, что независимая и справедливая судебная система является главным фундаментом государственности. В условиях кризиса или политической нестабильности именно беспристрастное правосудие способно предотвратить раскол, укрепить доверие народа к власти и защитить права как простых граждан, так и предпринимателей".

Авторы связывают это решение с предстоящими в июне 2026 года выборами в непостоянные члены Совета Безопасности ООН, где Кыргызстан соперничает с Филиппинами. Они подчеркивают: "Для Кыргызстана выполнение международных обязательств, особенно, рекомендаций Комитета ООН по правам человека в отношении узника совести Азимжан Аскарова исключительно важно именно сейчас".

В обращении напоминают слова президента о том, что в Совбезе ООН страна "будет выступать за прозрачность работы органа, продвижение идей устойчивого развития, укрепление международного права и исправление исторической несправедливости". Исходя из этого, правозащитники заявляют: "Именно сегодня важно выполнить решение Комитета ООН по правам человека, власти Кыргызстана обязаны (посмертно) незамедлительно оправдать узника совести Азимжана Аскарова и возместить причинённый ему ущерб его Семье. Помимо прочего, комитет постановил о необходимости аннулировать судимость Азимжана Аскарова".

К обращению приложен Отчет Международной Комиссии Юристов (МКЮ). В нем приводится цитата директора региональных программ МКЮ Роушин Пиллей: "Дело Азимжана Аскарова демонстрирует, как искажение правовой системы в период кризиса и разрозненности могут привести к беспрепятственным нарушениям прав человека и, в конечном счете, к отказу в правосудии в уголовном процессе". МКЮ призывает власти использовать этот отчет, чтобы наказать виновных и "воспрепятствовать безнаказанности за серьезные нарушения прав человека".

Также правозащитники напоминают о позиции экс-вице-премьера КР, а ныне Посла КР в США Эдиля Байсалова: "Безусловно, дело Азимжана Аскарова остается больным вопросом для Кыргызстана… Я неоднократно высказывался в том смысле, что фабула дела Аскарова не соответствует тому обвинению в том, что он каким-либо образом принимал участие в каких-то убийствах. Просто невозможно в это поверить, и нет ни одного факта в его деле, который об этом говорил бы. Он жертва этих кровавых событий. И это большая беда, он заплатил самую высокую цену, и мы не успели его спасти. Но я уверен, что со временем историки и следователи восстановят справедливость и истинную картину обстоятельства его обвинения. Я лично, конечно, хочу, чтобы это не оставалось темным пятном на репутации нашего государства".

В финале обращения Толекан Исмаилова подчеркивает, что правозащитники и семья Аскарова - супруга, дети и внуки - "ждут СПРАВЕДЛИВОСТИ, выполнения властями КР соображений Комитета ООН по правам человека в это непростое кризисное время". По мнению авторов, исполнение обязательств "остановят масштабные нарушения прав граждан в КР, дадут новый шанс для статуса КР и станут триггерами позитивных перемен в области безопасности и устойчивого развития КР".

От руководства страны ждут политической воли для выполнения четырех задач:

  1. обеспечения выполнения Соображений Комитета ООН по правам человека по делу Азимжана Аскарова;
  2. содействия восстановлению справедливости и пересмотру правовых последствий данного дела;
  3. принятия мер по восстановлению прав семьи Азимжана Аскарова;
  4. подтверждения приверженности Кыргызстана принципам верховенства права и международным обязательствам в области прав человека.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458583
Теги:
Азимжан Аскаров, Толекан Исмаилова, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  