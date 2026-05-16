Правозащитники призывают президента посмертно оправдать Азимжана Аскарова

Накануне дня рождения известного правозащитника Азимжана Аскарова движение "Бир Дуйно Кыргызстан" во главе с Толекан Исмаиловой, и международные партнеры направили открытое обращение к Президенту КР Садыру Жапарову. Они призывают главу государства посмертно оправдать правозащитника и восстановить справедливость.

В тексте правозащитники напоминают президенту о его позиции в Международный День прав человека и заявляют, что поддерживают его посыл "о важности доступа к справедливому правосудию и восстановлению прав жертв произвола и важности защиты прав и свобод человека в кризисное время".

Они отмечают, что независимый суд - это основа стабильности: "Вы неоднократно подчеркивали, что независимая и справедливая судебная система является главным фундаментом государственности. В условиях кризиса или политической нестабильности именно беспристрастное правосудие способно предотвратить раскол, укрепить доверие народа к власти и защитить права как простых граждан, так и предпринимателей".

Авторы связывают это решение с предстоящими в июне 2026 года выборами в непостоянные члены Совета Безопасности ООН, где Кыргызстан соперничает с Филиппинами. Они подчеркивают: "Для Кыргызстана выполнение международных обязательств, особенно, рекомендаций Комитета ООН по правам человека в отношении узника совести Азимжан Аскарова исключительно важно именно сейчас".

В обращении напоминают слова президента о том, что в Совбезе ООН страна "будет выступать за прозрачность работы органа, продвижение идей устойчивого развития, укрепление международного права и исправление исторической несправедливости". Исходя из этого, правозащитники заявляют: "Именно сегодня важно выполнить решение Комитета ООН по правам человека, власти Кыргызстана обязаны (посмертно) незамедлительно оправдать узника совести Азимжана Аскарова и возместить причинённый ему ущерб его Семье. Помимо прочего, комитет постановил о необходимости аннулировать судимость Азимжана Аскарова".

К обращению приложен Отчет Международной Комиссии Юристов (МКЮ). В нем приводится цитата директора региональных программ МКЮ Роушин Пиллей: "Дело Азимжана Аскарова демонстрирует, как искажение правовой системы в период кризиса и разрозненности могут привести к беспрепятственным нарушениям прав человека и, в конечном счете, к отказу в правосудии в уголовном процессе". МКЮ призывает власти использовать этот отчет, чтобы наказать виновных и "воспрепятствовать безнаказанности за серьезные нарушения прав человека".

Также правозащитники напоминают о позиции экс-вице-премьера КР, а ныне Посла КР в США Эдиля Байсалова: "Безусловно, дело Азимжана Аскарова остается больным вопросом для Кыргызстана… Я неоднократно высказывался в том смысле, что фабула дела Аскарова не соответствует тому обвинению в том, что он каким-либо образом принимал участие в каких-то убийствах. Просто невозможно в это поверить, и нет ни одного факта в его деле, который об этом говорил бы. Он жертва этих кровавых событий. И это большая беда, он заплатил самую высокую цену, и мы не успели его спасти. Но я уверен, что со временем историки и следователи восстановят справедливость и истинную картину обстоятельства его обвинения. Я лично, конечно, хочу, чтобы это не оставалось темным пятном на репутации нашего государства".

В финале обращения Толекан Исмаилова подчеркивает, что правозащитники и семья Аскарова - супруга, дети и внуки - "ждут СПРАВЕДЛИВОСТИ, выполнения властями КР соображений Комитета ООН по правам человека в это непростое кризисное время". По мнению авторов, исполнение обязательств "остановят масштабные нарушения прав граждан в КР, дадут новый шанс для статуса КР и станут триггерами позитивных перемен в области безопасности и устойчивого развития КР".

От руководства страны ждут политической воли для выполнения четырех задач: