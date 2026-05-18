Мясо, молоко, рыбу, мед и яйца планируют проверять по новым правилам

Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР вынесен на общественное обсуждение проект приказа о новых правилах проведения ветеринарно-санитарной экспертизы пищевой продукции. Если общественность поддержит инициативу, чиновники внедрят международные стандарты и нормы ЕАЭС, чтобы защитить потребителей, а мясо, молоко, рыбу, мед и яйца начнут проверять на всех этапах - от фермы до прилавка магазина или рынка.

В случае одобрения проекта у ветеринарных инспекторов появятся серьезные полномочия. Они смогут решать, пускать ли товар в продажу, отправлять его на переработку или сразу уничтожать. Все результаты проверок планируют заносить в специальные журналы, а лаборантам за сокрытие брака будет грозить личная ответственность. При этом из госбюджета на реализацию реформы не потратят ни сома.

Если новые правила утвердят, то для каждого вида продуктов начнут действовать свои строгие требования. Например, на мясном рынке инспекторы будут осматривать животных еще до убоя, мерить им температуру, а после - тщательно проверять туши на болезни и паразитов. На безопасное мясо станут ставить клеймо, а районам республики присвоят цифровые коды, чтобы всегда можно было узнать, откуда привезли товар.

Молочный рынок в случае поддержки проекта тоже ждет строгий контроль, который затронет и крупные фермы, и частные подворья. Сырое молоко будут тестировать на жирность, кислотность и плотность. Если где-то вспыхнет ящур, сырье обяжут подвергать термической обработке, а качество пастеризации проверят лабораторными тестами.

Рыбу планируют строго исследовать на наличие микробов и паразитов по специальным таблицам допустимых норм. Если паразитов окажется больше положенного, всю партию заставят выкинуть. Также правила четко прописывают, при какой температуре нужно будет перевозить и хранить охлажденную и замороженную рыбу.

Продавцам меда на рынках тогда обязательно понадобится ветеринарно-санитарный паспорт пасеки. Эксперты будут брать пробы из каждой емкости и проверять мед на честность, чтобы пчеловоды не подмешивали туда муку, крахмал или патоку для веса.

Проверки коснутся даже яиц, которые обяжут просвечивать на специальном приборе - овоскопе. На пригодные к продаже яйца начнут ставить круглый штамп строго определенного размера, причем наносить его будут безопасной краской на основе спирта, глицерина и сахара.