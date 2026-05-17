Жители жилмассивов Бишкека попросили мэрию построить новые скверы

Жители нескольких жилых массивов Ленинского района Бишкека обратились к мэру столицы Айбеку Джунушалиеву с просьбой благоустроить общественные пространства и создать новые скверы.

Во время встречи житель жилмассива Ала-Тоо сообщил, что расположенное на территории массива кладбище было закрыто еще в 2021 году, однако там остается около 6 гектаров свободной земли. По его словам, этот участок можно использовать под парк или сквер для отдыха местных жителей.

Мэр ответил, что данное предложение будет рассмотрено.

С аналогичной просьбой выступила жительница жилмассива Арча-Бешик. Она рассказала, что на улице Ахунбаева на месте старых гаражей строится детский сад, рядом с которым остается свободный участок площадью около 3–4 соток.

По словам женщины, жители хотели бы видеть там сквер, так как опасаются, что территорию могут отдать под автомойку или другой коммерческий объект.

Айбек Джунушалиев заявил, что на этом месте действительно появится зона отдыха, и поручил ответственным службам ускорить работы и приступить к благоустройству территории.

Встречи руководителей регионов, мэров городов, глав районных администраций, а также представителей прокуратуры, МВД и органов местного самоуправления проходят по всей стране по поручению Президента Садыра Жапарова.