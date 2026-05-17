В Кыргызстане назначен новый директор Госкиноцентра "Кыргызтасмасы"

Улукбек Бегалы уулу назначен директором государственного учреждения "Кыргызтасмасы" - Государственного киноцентра при Департаменте кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики КР.

Соответствующий приказ подписан руководством Департамента кинематографии. Новый руководитель уже официально представлен коллективу учреждения.

В числе ключевых приоритетов работы нового директора обозначены развитие отечественного кинопроизводства, укрепление и модернизация системы кинопроката, а также активное продвижение национального кинематографа как на внутреннем, так и на международном уровнях.

По данным ведомства, Улукбек Бегалы уулу имеет многолетний опыт в сфере кино- и телепроизводства. Ранее он работал продюсером, исполнительным продюсером и локационным менеджером, а также принимал участие в реализации крупных международных проектов на территории стран Центральной Азии.