Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 101.50 - 102.50

В Кыргызстане назначен новый директор Госкиноцентра "Кыргызтасмасы"

338  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Улукбек Бегалы уулу назначен директором государственного учреждения "Кыргызтасмасы" - Государственного киноцентра при Департаменте кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики КР.

Соответствующий приказ подписан руководством Департамента кинематографии. Новый руководитель уже официально представлен коллективу учреждения.

В числе ключевых приоритетов работы нового директора обозначены развитие отечественного кинопроизводства, укрепление и модернизация системы кинопроката, а также активное продвижение национального кинематографа как на внутреннем, так и на международном уровнях.

По данным ведомства, Улукбек Бегалы уулу имеет многолетний опыт в сфере кино- и телепроизводства. Ранее он работал продюсером, исполнительным продюсером и локационным менеджером, а также принимал участие в реализации крупных международных проектов на территории стран Центральной Азии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458593
Теги:
кино, назначение, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  