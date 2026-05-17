Мэр Бишкека обсудил проблемы Ленинского района с горожанами

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев провел очередную встречу с жителями Ленинского района на базе Бишкекского государственного университета имени К. Карасаева. В мероприятии приняли участие более 350 человек. Встреча началась в 16:00 и продлилась более восьми часов.

В ходе диалога горожане подняли широкий круг вопросов: узаконение земельных участков, строительство и ремонт дорог, работу общественного транспорта, проведение канализации, борьбу со стихийной торговлей, благоустройство скверов и развитие социальной инфраструктуры.

Отдельно обсуждался проект строительства эстакады на пересечении улиц Фучика и Льва Толстого. По данным муниципалитета, завершение работ планируется в 2026–2027 годах.

Жителей также интересовала судьба территории Ошского рынка после его переноса. Аким Ленинского района сообщил, что на этом месте планируется создание парковой зоны для отдыха горожан.

Градоначальник на месте поручил городским службам взять обращения граждан на контроль и оперативно решать возникающие вопросы без затягивания сроков. В частности, был поднят вопрос строительства транспортной развязки на бульваре Молодой Гвардии, в рамках которого предусмотрен снос ряда объектов. Мэр отметил, что процесс выплаты компенсаций будет ускорен.

Участники встречи также выразили поддержку мерам по ликвидации стихийной торговли и сокращению количества маршрутных такси на городских улицах.

Кроме того, жители предложили рассмотреть возможность продления работы детских садов до 19:00. Инициатива была принята в работу.

Айбек Джунушалиев подчеркнул, что обращения граждан должны рассматриваться открыто и без давления, а в случае нарушений виновные лица будут нести персональную ответственность вплоть до освобождения от должности.

На всех встречах мэра с жителями работают общественные приемные, где принимаются письменные обращения. Также в них участвуют представители прокуратуры, органов внутренних дел и других государственных структур.