Зачем США строят гигантские линии HVDC

В США начали коммерческую эксплуатацию высоковольтной линии передачи постоянного тока Champlain Hudson Power Express (CHPE), которая соединяет канадский Квебек с Нью-Йорком. Проект стоимостью около $6 млрд стал одним из крупнейших энергетических инфраструктурных объектов Северной Америки последних лет.

Линия протяжённостью почти 546 километров должна обеспечить Нью-Йорк стабильными поставками "чистой" гидроэнергии из Канады и снизить риски дефицита электроэнергии в крупнейшем мегаполисе США.

Что такое Champlain Hudson Power Express

Champlain Hudson Power Express - это высоковольтная линия электропередачи постоянного тока (HVDC), проходящая от провинции Квебек через штат Нью-Йорк до района Квинс.

Строительство проекта началось 30 ноября 2022 года. Большая часть трассы проходит под водой - по дну озера Шамплейн и реки Гудзон, а также под землёй в городской части Нью-Йорка. Такой формат позволил избежать строительства масштабных воздушных ЛЭП и снизить экологические и социальные споры вокруг проекта.

Мощность линии составляет 1250 мегаватт. Этого достаточно для снабжения примерно одного миллиона домохозяйств.

Почему выбрали именно HVDC

Главная особенность проекта - использование технологии передачи постоянного тока HVDC (High Voltage Direct Current).

Традиционные линии электропередачи работают на переменном токе (AC), однако при передаче энергии на большие расстояния возникают значительные потери. Для длинных маршрутов, особенно подводных и подземных, технология HVDC считается более эффективной.

Преимущества HVDC:

меньшие потери электроэнергии;

возможность передавать большие объёмы мощности;

более высокая устойчивость энергосистемы;

удобство для подводных и подземных кабелей;

возможность соединять разные энергосистемы.

Именно поэтому HVDC сегодня активно используют для крупных межгосударственных энергетических проектов в Европе, Китае и Северной Америке.

Зачем это Нью-Йорку

Нью-Йорк в последние годы сталкивается с растущими рисками дефицита мощности. После закрытия части угольных и атомных станций город всё сильнее зависит от импорта электроэнергии.

Оператор энергосистемы NYISO ранее предупреждал, что без запуска новых линий передачи и дополнительных источников энергии Нью-Йорк может столкнуться с проблемами надёжности энергоснабжения уже к 2026 году.

Канадская гидроэнергия рассматривается как один из самых стабильных и экологически чистых источников электричества. В отличие от солнечной и ветровой генерации, гидроэлектростанции способны выдавать мощность практически непрерывно.

Ожидается, что CHPE сможет покрывать до 20% потребностей Нью-Йорка в электроэнергии в часы пикового спроса.

Почему США покупают электроэнергию у Канады

Канада обладает огромными запасами гидроресурсов, особенно в провинции Квебек. Компания Hydro-Québec уже много лет экспортирует электроэнергию в северо-восточные штаты США.

Для Нью-Йорка импорт канадской гидроэнергии позволяет одновременно решать несколько задач:

снижать выбросы углекислого газа; компенсировать закрытие старых электростанций; обеспечивать стабильность энергосистемы; уменьшать зависимость от газа.

При этом строительство новых электростанций непосредственно в Нью-Йорке обходится значительно дороже и сталкивается с серьёзными экологическими ограничениями.

Новый тренд мировой энергетики

Проект CHPE отражает глобальный тренд на развитие "энергетических коридоров" между странами и регионами. По мере роста потребления электроэнергии государства всё чаще строят сверхдлинные HVDC-линии для передачи энергии из районов дешёвой генерации в крупные города и промышленные центры.

Сегодня подобные проекты активно развиваются:

в Китае; в Европейском союзе; между странами Скандинавии; в США и Канаде.

Эксперты считают, что в ближайшие десятилетия именно HVDC-сети станут основой международной торговли электроэнергией.

Что это значит для Центральной Азии

Для стран Центральной Азии проект интересен как пример того, как гидроэнергетика может стать экспортным ресурсом мирового уровня.

Кыргызстан и Таджикистан также обладают крупным гидропотенциалом, однако для полноценного экспорта электроэнергии необходимы:

современные линии передачи; интеграция энергосистем; крупные инвестиции; долгосрочные контракты с соседними рынками.

Мировой опыт показывает, что спрос на "чистую" электроэнергию будет только расти, а технологии HVDC постепенно становятся ключевым элементом энергетики будущего.